Al Nadha: L'Ivoirien Jumaa Saeed revient à Oman dans le Golfe

L'Ivoirien Jumaa Saeed “Le 45” retourne à son ancien club. L’ex-meilleur joueur du championnat Koweïtien, s'est engagé ce mardi 21 septembre 2021 avec la formation d’Al Nadha en Oman.

Oman: Al Nadha ouvre les bras à son ancien buteur Jumaa Saeed “Le 45”

Nouveau point de chute pour Jumaa Saeed, libre de tout contrat depuis son départ de Koweit SC en juin dernier. Disons un retour à la maison avec la formation d’Al Nadha à Oman, un pays de la péninsule d'Arabie où l'international Ivoirien y avait évolué pendant deux ans (2014-2016).

‘’ Je suis de retour ‘’, tel est le message posté par le buteur des Eléphants de Côte d'Ivoire, sur sa page Facebook. Notons que Jumaa Saeed a commencé sa carrière professionnelle en Afrique, plus précisément à l’Espérance de Tunis (2019-2010). Il a également évolué entre 2010 et 2012 à Al Ain Fc aux Emirats Arabes Unis puis à Al Nahda à Oman.

Lors du mercato estival de 2010, le jeune attaquant ivoirien finit par rejoindre Al-Ain FC aux Emirats Arabes Unis. Débarqué avec un statut d’espoir, Jumaa Saeed va réaliser une première saison moyenne affichant à son compteur deux buts en douze matches. Décisif à chaque entrée, son manque de jeu ne viendra pas freiner pour autant son évolution constante.

Pour sa deuxième saison du côté des Emirats, il monte en grade, bonifie son talent et permet à Al Ain FC de remporter la Supercoupe des Emirats Arabes Unis.

Oman

Ses dirigeants soucieux de sa constante progression vont décider de le prêter la saison suivante à Al-Nahda Club en Oman. Pour sa première saison en Omantel, il inscrit 15 buts en 23 matches ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur étranger évoluant en Oman.

Resté en prêt sous l’insistance de cette formation d’Oman avec en ligne de mire la Coupe du Golfe, il explose. Meilleur buteur du championnat avec ses 17 buts, il permet à Al Nadha de remporter son troisième titre d’Omantel Professional League.

Élu meilleur joueur du championnat d’Oman 2013/2014, il propulse cette formation en finale de la Coupe du Sultanat et en demi-finale de la Coupe du Golfe.

Koweït

En 2014, Jumaa Saeed Désiré s’engage avec le club koweitien d’Al Salmiya dans le championnat de première division. Il fait ses débuts dans le championnat de première division du Koweït, la Kuwaiti Premier League le 22 août 2014 face au Koweït SC. Il inscrit son premier but sous les couleurs d’Al Salmiya en championnat le 28 août 2014 lors de la victoire 6-1 de la Céleste face à Al Sahel SC.

A plusieurs reprises au cours de la saison 2014-15, Jumaa Saeed Désiré a fait l’objet de plusieurs convoitises des plus grands clubs du golfe et de clubs européen. Lors de la saison 2014-15, il a marqué 15 buts en 24 apparitions dans le championnat koweitien de première division, terminant troisième meilleur buteur de la saison. Pour sa deuxième saison avec Al Salmiya SC, Jumaa Saeed Désiré a permis à son club de s’adjuger l’édition 2016 de la Coupe du Prince du Koweït, la Crown Prince Cup, grâce à sa victoire 1-0 face au Koweït SC. Lors de cette saison 2015-16, il a inscrit 9 buts en 15 matches.

Pour le compte de la saison 2016-17, l'attaquant ivoirien s'engage en faveur du Koweït SC. Avec le club de la capitale, il réalise pour sa première saison un quadruplé historique en remportant les quatre trophées du football koweïtien à savoir: le championnat, la Super coupe du Koweït, la Crown Prince Cup et la Coupe de l'Emir. Une saison en or qui lui permet d’entrer un peu plus dans la légende du football koweitien.