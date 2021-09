Cameroun: Samuel Eto'o officiellement candidat à la Fecafoot

C’est désormais officiel. La star du football camerounais, Samuel Eto’o, a annoncé sa candidature à la Présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) ce mardi sur les réseaux sociaux.

L'élection du patron de la Fecafoot est prévue le 11 décembre 2021

« Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro un », a assuré l’ex-attaquant vedette de l’équipe nationale du Cameroun aujourd’hui âgé de 40 ans.

Dans une déclaration en anglais publiée sur les réseaux, Samuel Eto’o fils annonce sa candidature à la FECAFOOT après, écrit-il, de mûres réflexions.

« Je suis honoré et heureux d’annoncer ma candidature à la Présidence de la Fédération de Football de Cameroun. Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre cette initiative par amour pour le Cameroun et par passion pour notre football. Pour moi, ce serait un honneur d’être au service de l’établissement qui m’a décerné toutes les distinctions que j’ai reçues jusqu’à présent. Je me tiens devant vous en cette occasion spéciale parce que le temps presse. Attendre n’est pas une option. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons plus retarder la refonte de notre sport numéro un car le reste du monde avance il avance sans nous" , peut-on lire.

Pour mener à bien sa campagne à la Présidence de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils lance d’ailleurs un site internet www.etoosamuel.com.

Tout comme Didier Drogba, Samuel Eto’o se lance dans la course pour la présidence de la FECAFOOT. L’ancien joueur du FC Barcelone postule au poste de délégué aux assemblées générales régionales du département de la Sanaga-Maritime.