Exclusif: Kanye West avoue avoir couché avec la femme de Matt Pokora

Kanye West révèle un lourd secret jusque là bien gardé, confiant avoir eu une relation d'un soir avec Christina Milian, la femme de Matt Pokora. Il était alors en couple avec Kim Kardashian au moment des faits.

Un coup d'un soir entre Kanye West et Christina Milian, la femme de Matt Pokora

Christina Milian et le rappeur américain seraient sortis ensemble. C’est la bombe que vient de lâcher "The Sun" ! En effet, Christina Milian, l'actuelle chérie de Matt Pokora, aurait flirté avec Kanye West par le passé.

Le rappeur aurait donc trompé Kim Kardashian puisque, selon le média, Kanye West et la princesse de la dynastie des Kardashian étaient encore en couple. Une révélation qui risque de mettre à mal le couple formé par Matt Pokora et sa belle Christina, interprète des titres When You Look At Me et Dip It Low.

A en croire Public, c’est lors d’une tournée à Saint Pablo que le père de quatre enfants, a lâché une confidence vraiment compromettante concernant la compagne de Matt Pokora.

"Kanye a tout raconté au cours d’une conversation dont seuls les membres de son équipe ont été témoins. Il parlait de tromper Kim et de paniquer, puis il a soudainement annoncé qu’il avait rencontré Christina Milian. Kanye était vantard et disait à quel point le sexe était bon, bien que très bref, après une soirée dans un club.", affirme la source de The Sun.

Et si cette affaire n’était finalement que du passé, le rappeur avait pour volonté de se vanter de cette aventure et de ses petits secrets bien gardés.

Vrai ou faux? Pour le moment, la principale concernée ne s’est pas encore exprimée. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’en 2004, Christina Milian et Kanye West sont partis en tournée ensemble, avant de collaborer pour le titre Diamonds.

Mais de son côté, la maman d’Isaiah et Violet, ne semble pas vraiment se préoccuper de cette histoire et continue de filer le parfait amour aux côtés de Matt Pokora et de leur petite famille à Paris.

Il y a quelques mois, M Pokora a d’ailleurs posé ses valises avec toute sa petite famille en région parisienne. Pour rappel, M. Pokora se redécouvre à ce jour à travers la pièce « Les Grandes ambition » au théâtre de la Madeleine. Une grande 1ère pour ce dernier !