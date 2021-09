COJEP : Un autre cadre lâche Blé Goudé pour Gbagbo

Le parti de Charles Blé Goudé connait une seconde défection seulement dix jours après la démission fracassante de son ancien directeur de cabinet, Youssouf Diaby.

Laurent Gbagbo fait son marché au COJEP de Charles Blé Goudé

Charles Blé Goudé vient encore de perdre un de ses plus proches collaborateurs, moins de dix jours après la démission de son ancien directeur de cabinet. Obou Patrice Kouté, anciennement vice-président chargé des relations avec les institutions de la République, a décidé de quitter le COJEP pour rejoindre le projet de mise en place d'une nouvelle formation politique, proposé par Laurent Gbagbo.

Justifiant son départ, le désormais ex-cadre du COJEP évoque la position ambigüe de Charles Blé Goudé vis-à-vis de l'appel de l'ancien président ivoirien. "Cher camarade président, Charles Blé Goudé, je viens par cette présente t’informer de ma démission du Cojep. En effet, après nos échanges des 2, 4, 5 août 2021 sur la vie du parti et sur bien d’autres sujets, nos chemins se sont séparés. Te demandant quel serait la place du Cojep au côté du Président Laurent Gbagbo à ton arrivée à Abidjan, tu as eu des mots très durs à l’égard de ton mentor", fait savoir Patrice Kouté.

Outre ce fait, il dénonce également la gestion unilatérale et le culte de la personnalité qui a lieu au sein de la direction du COJEP. "Cher camarade Grégoire Zadi Gbapê le crabe aux trous multiples, je te souhaite bon vent avec ton parti. En tant que spin Doctor, je retourne chez moi, dans ma maison naturelle, avec le nouvel outil que mon référant politique, mon père, le Seplou, le Woody, le Président Laurent Gbagbo qui a contourné le caillou, est en train de mettre sur pied", indique Patrice Kouté.

Charles Blé Goudé, faut-il le rappeler, reste toujours bloqué à La Haye dans l'attente de la délivrance de son passeport. Même s'il refuse d'en parler, les relations entre lui et Laurent Gbagbo, semblent de plus en plus se détériorer depuis le retour au bercail de Gbagbo le 17 juin 2021.