Cristiano Ronaldo en tête des joueurs les mieux payés au monde

L’international Portugais Cristiano Ronaldo sera le joueur le mieux payé au monde au cours de la saison 2021-2022, révèle le magazine économique Forbes.

Classement Forbes des joueurs les mieux payés en 2021, Cristiano Ronaldo en tête

Selon un classement publié ce mercredi par le magazine américain Forbes, Cristiano Ronaldo va engranger pour la saison 2021-2022, un revenu annuel sans impots estimé à 125 millions de dollars devant Lionel Messi (110 millions), le Brésilien Neymar (95), le Français Kylian Mbappé (43) et l’Égyptien Mohamed Salah (41). Le retour à Manchester United devrait de CR7 lui rapporte 70 millions de dollars sur le plan salarial (avant impôts) soit environ 59 millions d'euros. Le reste provient de ses différents contrats de sponsoring.

« Le reste [des revenus de Ronaldo, Ndlr] provient d'activités personnelles et de partenariats avec des marques telles que Nike, Herbalife, Clear et son portefeuille de marques CR7 en constante expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des lunettes, des hôtels, des gymnases et plus encore. » L’auteur de l’article, Christina Settimi, rappelle d’ailleurs que « seuls trois autres athlètes actifs gagnent plus commercialement : Roger Federer (90 millions de dollars), LeBron James (65 millions de dollars) et Tiger Woods (60 millions de dollars) ».

D’après le baromètre de Forbes, Cristiano Ronaldo devance trois joueurs du Paris Saint-Germain : l’Argentin Lionel Messi (110 millions), le Brésilien Neymar (95 millions) et le Français Kylian Mbappé (43 millions). « Après 21 ans à Barcelone et une année de feuilleton de départ, Lionel Messi a rejoint le PSG, où il sera payé 75 millions de dollars, cette saison, l'aidant à se classer au deuxième rang de la liste avec 110 millions de dollars ».

Avec environ 35 millions d'euros empochés en 2021, Mohamed Salah est cinquième de ce classement devant Robert Lewandowski (environ 29 millions d'euros [35 millions de dollars]) et le surprenant Andres Iniesta (quelque 29 millions d'euros également [35 millions de dollars]), qui évolue au Japon (Vissel Kobe) depuis 2018. Le deuxième joueur français, Paul Pogba, est huitième (29 millions d'euros [34 millions de dollars]). Enfin Gareth Bale (27 millions d'euros) et Eden Hazard (24 millions) clôturent ce top 10.

Le Top 10 des joueurs les mieux payés du monde selon Forbes (avant impôts)

1- Cristiano Ronaldo: 107 millions d’euros

2- Lionel Messi, 94

3- Neymar, 81

4- Kylian Mbappé, 37

5- Mohamed Salah, 35

6- Robert Lewandowski, 30

7- Andres Iniesta, 30

8- Paul Pogba, 29

9- Gareth Bale, 27

10- Eden Hazard, 25