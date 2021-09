M'Pouto: Adobi Ake, parrain de la sortie de la catégorie Blessoué Agban

M. Adobi Ake Placide Guy-Marie, chef du village d'Akouai-Agban, était le parrain de la sortie de maturité de la catégorie Blessoué Agban samedi 18 septembre 2021 à M'pouto village.

M'pouto : Sortie de maturité de la catégorie Blessoué Agban en présence du parrain Adobi Ake Placide

Cette belle cérémonie qui a vu la présence de plus d'une dizaine de chefs venus des autres villages Atchan, a enregistré la présence fort remarquable du premier magistrat de la commune de Cocody, le maire Jean Marc Yacé. C'est à travers des danses guerrières exécutées par les plus jeunes, que la cérémonie a commencé tôt le matin.

Le parrain et les autres invités officiels ont été accueillis à 11 heures avant d’être conviés à un copieux déjeuner offert par Monsieur N'pkoman allia Cyriaque, chef du village de M'pouto, et son prédécesseur de la Catégorie Dougbos au domicile de ce dernier. C’est donc après 14 h 15 que la cérémonie proprement dite a démarré par le traditionnel cérémonial de libation et les demande de nouvelles.

Suivie à 15 heures de la sortie de la génération Bléssué-Agban sur la place publique du village en présence du parrain et des autres invités. Que la cérémonie était belle en son et couleur ! Avec des chants forts rythmés par les tam-tam qui redoublaient d’ardeurs et les guerriers qui augmentaient au fur et à mesure la cadence de leurs pas de danse.

Le porte-parole du chef a de la part du chef Adobi Aké Placide Guy-Marie, chef du village de Akouai-Agban et parrain de la cérémonie a dans son intervention, transmis les sages conseils du parrain à ses filleuls. Il les a exhortés à prôner le respect des aînés, la bonne conduite dans la société et à faire la promotion du vivre ensemble.

Le Secrétaire général de la chefferie de Akouai-Agban à pour sa part présenter les différents dons faits par le chef par ailleurs parrain de la cérémonie. Il est bon de savoir que c’est un important don en numéraire qu’a fait le parrain afin d'aider ses hôtes dans l’organisation de la cérémonie et la réception de leurs différents invités.

C’est donc dans une joie indescriptible que les populations de Mpouto ont tenu à dire merci au donateur à travers des chants et des applaudissements. C’est par le passage des femmes qui à leur tour ont fait montre de leurs talents en matière de chants et de danses que cette belle cérémonie a pris fin. Rappelons que le parrain Adobi Aké Placide, parrain de la fête était accompagné par ses paires de la génération Tchagba de Akouai-Agban ainsi de quelques membres de la génération Dougbôs.

Source Sercom