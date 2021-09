De retour d'exil, Serge Koffi demande pardon : Ce qu'il dit à Ouattara

Serge Koffi dit Soukrou Trinmin Trinmin (STT), ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), est rentré en Côte d'Ivoire le dimanche 5 septembre 2021 après dix années d'exil. Dans un message adressé à Kouadio Konan Bertin (KKB), le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, il demande pardon.

Ce que Serge Koffi a confié à KKB

À la chute du régime de Laurent Gbagbo en avril 2011, plusieurs de ses proches prennent le chemin de l'exil. Serge Koffi, également appelé Soukrou Trinmin Trinmin ou encore STT, s'envole pour le Canada.

"Je découvre l'exil et je puis vous dire que c’est toujours difficile de vivre loin de son pays surtout quand on n'a pas décidé de partir volontairement comme nous autres. Mais vous savez que j'ai dirigé la FESCI et je fais la politique aujourd'hui. Cela m'a permis d'avoir un carnet d'adresses nationales et internationales qui s'ouvre pour moi. Dieu est fidèle et pourvoit toujours à mes besoins. Rassurez-vous !", confiait-il dans une interview dans les colonnes du journal L'Expression.

Finalement, Serge Koffi met fin à son exil le dimanche 5 septembre 2021 en provenance du Canada. Quelques jours après son retour sur les bords de la lagune Ébrié, l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire s'est rendu au cabinet de Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Au cours de son audience avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, le mercredi 22 septembre 2021, l'ancien fesciste a tenu à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude à Alassane Ouattara, ainsi que le gouvernement ivoirien, qui ont oeuvré pour son retour dans son pays.

Serge Koffi a également saisi l'opportunité pour afficher son engagement et sa détermination à jouer sa partition dans le processus de réconciliation et de reconstruction du pays. Toutefois, Soukrou Trinmin Trinmin n'a pas manqué de demander pardon à toutes les personnes qu'il aurait pu offenser durant ces dernières années.

Kouadio Konan Bertin s'est réjoui de la visite de Serge Koné à son cabinet, non sans saluer l'humilité qui a conduit STT à s'engager dans cette nouvelle dynamique dès son retour d'exil.