RHDP: Bictogo mis au régime par Ouattara, un trio pour gérer le parti

Adama Bictogo ne sera plus le tout puissant animateur du RHDP. Ainsi en a décidé le président Alassane Ouattara, Président fondateur du parti, qui a décidé de faire appel à un trio pour suppléer son Directeur exécutif.

RHDP : La mise à l’écart d’Adama Bictogo en téléchargement

Alassane Ouattara avait récemment tapé du poing sur la table pour mettre de l’ordre dans les rapports entre le Premier ministre Patrick Achi et Adama Bictogo, vice-président de l’Assemblée nationale. Cette réaction du président ivoirien était d’autant plus impérieuse à la suite des plaintes du chef du gouvernement à propos de la « trop grande influence » du Directeur exécutif du RHDP sur des ministres, membres du gouvernement ivoirien.

À en croire Africa Intelligence, le Président Ouattara est également en passe de restructurer son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Un « Comité de restructuration » a pour ce faire été mis en place par le leader du parti au pouvoir en vue d’une reprise en main de son organisation. Ce comité est dirigé par Gilbert Koné Kafana (président), Ali Coulibaly et Ibrahim Cissé Bacongo, trois personnalités de confiance du président ivoirien.

Avec ce processus de restructuration, les organes du RHDP sont de facto mis en veilleuse, et Adama Bictogo quelque peu placé en « confinement politique ». Un nouvel organigramme devant être in fine proposé. Alassane Ouattara a ainsi voulu donner une prééminence à Patrick Achi et à ses ministres de s’occuper des affaires d’État et laisser la gestion du parti à des personnalités autres que des membres du gouvernement.

Pour les réformes annoncées au sein du RHDP, Le Matin, un quotidien proche du pouvoir ivoirien indique toutefois que « Ouattara ne coupera pas des têtes » au sein de son parti. N’empêche que dans la restructuration annoncée, « les problèmes d’Adama Bictogo ne font que commencer », selon les termes du confrère Générations Nouvelles, journal proche de Guillaume Soro.