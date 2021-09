Mali: Mahamadou Camara, ex-dircab du président IBK, incarcéré

Mahamadou Camara, ancien ministre de la Communication d'IBK, a été placé jeudi sous mandat de dépôt dans l’enquête sur l’achat en 2014 de l’avion du chef de l’Etat, a-t-on appris de sources judiciaires. Son inculpation et son incarcération font suite à celles, fin août, de deux autres ministres.

Surfacturation de contrats militaires en 2014: Mahamadou Camara écroué au Mali

Mahamadou Camara, ancien ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Keita, Mahamadou Camara, est poursuivi dans deux affaires, celle d’achat d’un avion présidentiel et celle de contrats d'équipements militaires. Ses charges et son incarcération font suite à celles de deux autres ministres fin août.

Ancien ministre de la Communication d’IBK, il en était le directeur de cabinet, avec rang de ministre, lors de l’achat de l’avion présidentiel et de contrats militaires hors de prix en 2014. Des dossiers de plus de 130 milliards de francs CFA et présents, selon la Cour des comptes» violations graves de l’orthodoxie financière et comptable ».

L’année dernière, Mahamadou Camara a passé près d’un mois en prison avant que les poursuites le concernant ne soient annulées par la cour d’appel de Bamako en avril 2020. Ces dernières années, Mahamadou Camara s’était retiré de la scène politique pour se consacrer à ses activités dans le secteur des médias.

Les autorités de transition se sont engagées à lutter contre la mauvaise gestion des deniers publics, la corruption et l’impunité, sans épargner aucune entreprise ni personnalité. Des engagements qui correspondent aux attentes de tous les Maliens.