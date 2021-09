"Incident" Gbagbo et Simone à l'aéroport: De nouvelles révélations

Qu'a-t-il bien pu se passer le jeudi 17 juin 2021 entre Laurent Gbagbo et Simone Éhivet à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny lors du retour du "Woody" de Mama à Abidjan ? Trois mois après, Jeune Afrique (JA) revient sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

Ce que Simone avait demandé à Laurent Gbagbo à l'aéroport

Jeudi 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a retrouvé les siens après avoir passé dix années à La Haye. Déchu du pouvoir le 11 avril 2011, l'ancien chef d'État ivoirien a été transféré à la Cour pénale internationale (CPI) pour être jugé pour crimes contre l'humanité. Le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) a finalement gagné son combat contre la justice internationale.

À l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo se sont mobilisés pour lui réserver un accueil triomphal et historique. Ils ont pris d'assaut l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Cependant, une scène entre Laurent Gbagbo et Simone Ehivet a suscité beaucoup d'interrogations. En effet, dans une vidéo qui a abondamment circulé sur la toile, on voit l'ex-chef d'État faire un signe en l'endroit de son épouse tendant à faire croire qu'il la refoulait.

Il faut savoir que peu avant l'arrivée du père de Michel Gbagbo, la nouvelle a circulé autour des problèmes qui minaient l'ancien couple présidentiel. D'ailleurs, quelques jours après son retour, le "Woody" a entamé une procédure de divorce. Il est même revenu de La Haye aux bras de sa seconde femme Nady Bamba.

Jeune Afrique revient sur cet épisode de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Le magazine panafricain qui a interrogé un proche de l'ancien président, écrit qu' "en réalité ce qui s'est passé ce jour-là est complexe". Simone lui a demandé de se mettre à genou et de toucher le sol de ses mains pour remercier Dieu. Il a estimé que son dos était éprouvé et surtout que cela ne donnerait pas une bonne image devant les caméras. Face à son insistance, Gbagbo lui a dit “c’est bon” en faisant un geste de la main pour mettre un terme à la conversation", a témoigné ce proche.

Depuis le retour du mentor de Charles Blé Goudé, les relations entre lui et celle qui a été de tous ses combats, ne sont pas au beau fixe. Des nuages ont couvert le ciel au-dessus de la tête de ce couple mythique. Engagé dans la création d'un nouveau parti politique, l'historien ivoirien n'a pas le soutien de son épouse.