Victime d'injures et de moqueries : Guillaume Soro parle à ses partisans

Guillaume Soro, objet d'injures et d'attaques sur la toile, a décidé de s'adresser à ses partisans. Dans un message diffusé sur la toile, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) leur demande de ne pas céder aux provocations des adversaires.

Guillaume Soro refuse les pleurnicheries et les gémissements

En exil depuis 2019, Guillaume Soro est très actif sur les réseaux sociaux. L'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara mène un combat acharné contre l'actuel chef de l'État et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). L'ex-chef rebelle qui a été condamné à la prison à vie pour "atteinte à la sûreté de l'État", est convaincu de rentrer en Côte d'Ivoire pour occuper le fauteuil présidentiel. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 a été rejetée par le Conseil constitutionnel.

Dans une publication sur sa page Facebook, Guillaume Soro note que ces derniers temps, "des inconnus sans doute stipendiés sont venus" sous ses posts "pour ne proférer qu’injures et moqueries". "Je demande aux adhérents de GPS de garder leur sérénité et patience. Tout ceci ne sera tôt ou tard qu’un lointain souvenir. Je veux juste vous livrer à cet égard deux enseignements que j’ai tirés de cet exil", a écrit le leader des soroïstes.

Poursuivant, Guillaume Soro a indiqué que "si le destin des hommes leur appartient à 30 %, les 70 % autres appartiennent à Dieu". Le patron de GPS soutient que bien avant lui, le prophète Moïse, le messie Jésus-Christ et le prophète Mohammed furent longtemps exilés. "J’assume mon destin et mon exil tel que prescrit par Dieu sans pleurnicherie ni gémissements, mais avec stoïcisme et foi. À mon âge, je ne peux que consacrer ma vie à l’Afrique et à ma terre natale ivoirienne dans la paix, la Concorde, la réconciliation et le pardon. Le pardon qui guérit", a-t-il martelé.