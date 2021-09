Le couple Emma Lohoues - Apoutchou comme Eudoxie Yao et Grand P?

Emma Lohoues a fait craquer Apoutchou National. Le web activiste ivoirien basé en France vient de déclarer sa flamme à la belle actrice avec qui il a multiplié, ces derniers temps, les apparitions publiques.

Apoutchou National: “Emma Lohoues, si t’aimer est un crime condamne moi au tribunal pénal de ton cœur”

Entre Emma Lohoues et Apoutchou National, c’est désormais l’amour parfait. En tout cas, les deux “tourtereaux” ne manquent plus d’occasion pour manifester leur supposée idylle sur la toile. Émerveillé dans ce conte de fée qui a atteint son paroxysme en sentiment, le fils de Brigitte Bleu épouse Agbré, quant à lui, semble être aux anges. “Dans ma vie, j’ai connu beaucoup de femmes mais aucune femme ne m’a fait autant d’effet comme toi”, a écrit, mardi, l’activiste devenu chanteur.

Le promoteur de l'évément Les Oscars des blogueurs et influenceurs africains, vit un merveilleux bouleversement depuis l’apparition de l’ex-compagne de Arafat Dj dans sa vie. “Depuis le jour où tu es apparue dans ma vie, tu as bouleversé ma vie. Tu me donnes la force de me surpasser. En quelque temps, tu m’as fait grandir en maturité, tu me combles de joie et de bonheur”, fait-il remarquer dans la publication assortie d’une photo révélatrice d’une complicité ravageuse entre les deux starlettes.

Pour la conquête du cœur d’Emma Lolo, Apoutchou lui met plein les yeux avec des éloges dignes d’un feuilleton de Novelas. "Regarde comment tu illumines ma vie. A chaque fois que je suis avec toi, je souris bêtement; mon âme se balade bêtement dans mon corps. Emma, si t’aimer est un crime j’aimerais que tu me condamnes au tribunal pénal de ton cœur afin que je sois condamné à jamais. Tu es une étoile filante pour tes détracteurs. Bébé, donc ne crains rien. Ils ne pourront jamais t’attraper”, a-t-il ajouté à l'endroit de sa dulcinée.

Il y a quelques mois, Apoutchou national déclarait publiquement sa flamme à la belle Emma Lohoues, la femme africaine francophone la plus suivie sur les réseaux sociaux. Objet de railleries de la part de plusieurs internautes qui s'attendaient à un refus catégorique de l'actrice ivoirienne face à ses avances, Stéphane Agbré (son vrai nom ) n'a pas abdiqué.

‘’Dès que je rentre à Abidjan, je finis d’embrasser les pieds de ma mère, je suis devant ta porte. Je ne sais pas si tu habites à Angré ou à Cocody mais à 6 heures du matin, je suis ton nouveau gardien. Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter mon amour. Si tu n’as pas accepté, je m’en vais au Bénin. Si je te drague à plusieurs reprises et que tu m’ignores, tu n’appuies pas toujours « diez » sur mes sentiments, je m’en vais au Bénin et je dis ceci : celle-là, ne la rendez pas qu’amoureuse, mais rendez la « zinzin » de moi »", avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Et depuis quelques mois, Apoutchou et Emma Lohoues sont devenus très proches. Le mec a-t-il finalement convaincu la belle actrice pour s’afficher en public désormais ensemble comme récemment lors de la nuit de la Série africaine à Paris où Emma Lohoues était la marraine de la l'évènement. Ou est-ce tout simplement un gros coup de buzz à l’instar d’Eudoxie Yao et Grand P ou encore de la chanteuse Vitale et son pseudo mari Momo Wang? Toutefois, il y a de la matière dans cette liaison encore entourée de mystère.

Emma Lohoues a affiché toute son admiration pour le jeune blogueur ivoirien. ''Vous savez très bien que mon poutchou, il est tout le temps en train de soutenir le travail. C’est ce qui fait que je l’adore, c’est ce qui fait que je l’aime; ce n'est pas le gars qui vient parler dans le vide. Il est tout le temps en train de soutenir les artistes ivoiriens même africains, les gens qui entreprennent. Ne pensez pas qu’on est tout le temps en train de rire sur le net là, on est bête. On n’est pas bête, on sait où on s’en va‘’, a déclaré Emma Lohoues.

De nouveau en France, à la faveur de ''la nuit africaine du cinéma'' qui a eu lieu le samedi dernier, (événement dont elle était la marraine), la belle Emma Lolo a rencontré une seconde fois, son ''mari''. Déjà dans un serré-collé lors de l'événement, nos deux célébrités ont encore fait parler d'eux lundi.

Dans une vidéo postée sur la toile, on aperçoit Emma Lohoues dans les bras d'Apoutchou national. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont même donné l'impression d'échanger un baiser. Adviendront-ils à officialiser leur amour par une annonce de mariage? Wait and see...