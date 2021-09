Challenges: Patrick Achi choisit Didier Drogba et l'encourage à persévérer

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a rendu un vibrant hommage à l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, lors de la cérémonie marquant la célébration officielle de la 41e Journée mondiale du tourisme (JMT).

Patrick Achi: ‘’Nous avons senti que la personne qu’il nous fallait, c’était Didier Drogba‘’

Patrick Achi a révélé que la légende de Chelsea, en sa qualité d’Ambassadeur de l’Organisation mondiale du Tourisme, a pesé de tout son poids pour permettre à la Côte d’Ivoire d’abriter cet évènement mondial qui a rassemblé 128 pays avec en présentiel 1.500 participants et 3.500 en distanciel.

"Nous avons senti que la personne qu’il nous fallait, c’était Didier Drogba. Et dès que nous lui avons demandé de participer à cette rencontre, il n’a pas hésité. Il a dit: si c’est pour mon pays, je m’engage. Je pense même que vous ne m’utilisez pas assez‘’, a-t-il lancé avant de donner un conseil à Didier Drogba. "Nul n’est prophète chez soi et tu recevras sûrement des coups, mais sache que cela ne devrait pas t’empêcher d’aller de l’avant", a ajouté le Premier ministre ivoirien.

Nouveau partenariat entre Didier Drogba et l’Organisation mondiale du Tourisme

Dans le contexte de la Journée mondiale du tourisme 2021, l’Organisation mondiale du Tourisme, institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, a signé un mémorandum d’accord avec la fondation Didier Drogba. L’accord reconnaît le rôle central que le sport et le tourisme peuvent tenir pour faire progresser nombre d’objectifs de développement durable (ODD), notamment en favorisant la coopération et l’entente et en créant des cadres pour une croissance économique inclusive.

Il donne acte aussi des valeurs et des buts partagés par l’OMT et la Fondation. « Didier Drogba est l’un des sportifs les plus acclamés et les plus reconnus de ce siècle, et l’action de la Fondation Didier Drogba rejoint les buts de l’OMT : ouvrir des perspectives pour les femmes et la jeunesse africaines et bâtir un meilleur avenir pour le continent », a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili. Rappelons que Didier Drogba est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).