Adhésion au parti de Gbagbo: Stéphane Kipré a l'onction de l' UNG

Dans sa nouvelle aventure avec Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré peut compter sur le soutien indéfectible de toutes les instances de l' Union des nouvelles générations (UNG).

Adhésion de l' UNG au nouveau parti de Gbagbo: Jeunes, femmes, secrétariat général, Union des socioprofessionnels; tous soutiennent Stéphane Kipré

Lors du congrès de clarification organisé, samedi 25 septembre dernier à Yamoussoukro, l'UNG s'est engagée dans la nouvelle formation politique que compte mettre en place l'ancien président Laurent Gbagbo, conformément à son appel du lundi 9 août dernier. Dans cette nouvelle aventure, Stéphane Kipré et l'ensemble des membres de la direction nationale de l' UNG, peuvent compter sur le soutien de toutes les instances au grand complet du parti fondé en 2007.

"Aujourd’hui, nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de notre parti et peut être même de notre pays. Avec la recomposition du paysage politique et les différentes questions qui constituent le contexte politique du moment, la jeunesse de l’UNG ne peut que se ranger derrière la direction du parti en qui elle réitère son entière confiance et sa disponibilité", a déclaré Zagol Durant, premier responsable de la Jeunesse du parti. "Nous sommes à la disposition du congrès et sommes prêts à nous soumettre à ses conclusions. Nous avons foi en l’avenir, que nous espérons radieux. Nous tenons à réaffirmer notre entière disponibilité à continuer le combat jusqu’à la victoire finale sur les forces rétrogrades qui gouvernent par défaut la Côte d’Ivoire", a-t-il poursuivi.

À ce congrès marqué par une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants de l' UNG, les femmes de l' UNG ont salué le génie politique et le leadership de leur président Stéphane Kipré. " Camarade Président, ton génie politique, ton leadership avéré et ta vision pour la Côte d’Ivoire nous ont permis d’asseoir un parti qui compte à ce jour dans le paysage politique ivoirien. Nous les femmes de l’UNG, nous te faisons entièrement confiance parce que tu en es digne. Nous les femmes de l’UNG, nous disons que nous suivrons sans ambages les nouveaux sillons que tu traceras, la nouvelle orientation que tu donneras à la suite de notre combat commun", soutient Apoline Ibo.

" Face au défi de création d’un nouvel instrument politique souhaité par le président Laurent Gbagbo, nous avons confiance en toi. Nous savons que peu importe la décision qui sera arrêtée par le congrès, tu sauras agir pour le collectif comme tu l’as toujours fait. C’est sur cette base et rassurés que tu demeures le leader qui écoute toujours sa base, que les travailleurs de Côte d’Ivoire regroupés au sein de l’USPNG, te renouvellent leur confiance pour la suite de notre aventure politique commune", a, pour sa part, déclaré Dr OBIO Mathias. Le congrès du samedi 25 septembre, faut-il le rappeler, a enregistré la présence d'une forte délégation de cadres de l'ex-FPI Gor, dépêchée par Laurent Gbagbo.