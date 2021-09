Gabon: Mike Jocktane annonce sa candidature à la présidentielle 2023

L’opposant Mike Jocktane sera candidat à la présidentielle 2023 en République du Gabon. Le président du parti "Gabon nouveau" a été investi ce mardi 28 septembre 2021 par son parti politique.

Présidentielle 2023 au Gabon: Un autre candidat de l'opposition se signale

Au Gabon, la liste des candidats à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans le pays en 2023, s'agrandit. Selon l’Agence gabonaise de presse, l'opposant Mike Jocktane a été désigné, ce mardi, candidat du parti Gabon Nouveau à cette élection prévue dans deux ans. « Le Gabon Nouveau a l’insigne honneur et la grande responsabilité d’annoncer qu’il a demandé à son président-leader M. Mike Jocktane de se porter officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle de 2023 (…) C’est donc avec détermination et moult sagesse qu’il accepte en toute humilité et avec foi, conviction, d’endosser ce sacerdoce patriotique pour le peuple gabonais qui lui tient tant à cœur », indique le communiqué.

Le parti justifie cette candidature par « le constat implacable que le Gabon se trouve bien au-delà de ses capacités réelles et de son envergure sociétale, politique, économique et diplomatique (...) notamment son calamiteux état actuel et sa gouvernance non idoine pour le troisième millénaire ». Puis, par « l’immense potentiel et de son gisement en innovations sociales, économiques et politiques, ainsi que de la volonté de le faire bénéficier à la Nation toute entière ».

L’investiture de Mike Jocktane se poursuivra du 7 au 17 octobre prochain à Port Gentil où il y annoncera officiellement sa candidature dans le cadre d’une tournée politique. Mike Jocktane est le quatrième candidat annoncé après, Jean Innocent Bemvone Nze, André Vincent Bouassa depuis les États-Unis et Jean Robert Menié au niveau local.