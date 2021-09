Mokobé sous le charme de Petit Denis: "J'ai rarement vu quelqu'un..."

Le chanteur franco-malien Mokobé a affiché toute son admiration pour le Zouglouman Petit Denis.

Mokobé fait les éloges de Petit Denis

Petit Denis séjourne en France depuis le vendredi 27 août 2021 après avoir passé près d'un an sur les bords de lagune Ebrié. Depuis son arrivée, Denco a eu une série de spectacles et a également fait d'importantes rencontres. Il a eu une rencontre avec le rappeur franco-malien, Mokobé. Ce dernier a même publié une photo de leur rencontre en y ajoutant le commentaire suivant: ''Avec la légende du Zouglou, Petit Denis. Denco un vrai plaisir de me retrouver à ses côtés, c’est un artiste incroyable que j’apprécie énormément depuis tellement longtemps. J’ai sciencé, j’ai récupéré ses papiers, il reste avec nous ici ou bien ? A vous de me dire. Nous, en tout cas, on veut garder la légende avec nous deux trois ans minimum c’est bon ? '', a écrit Mokobe.

Cette publication de Mokobé avait suscité de nombreux commentaires. ''Gardez-le là-bas 10 ans si vous le voulez'', a répondu un internaute qui, à l'instar de plusieurs fans de l'artiste, ne veulent pas que Denco remette les pieds en Côte d'Ivoire de peur de le voir renouer avec les démons de la drogue. En effet, Mokobé et Petit Denis se préparent à dévoiler une nouvelle chanson. C'est le chanteur franco-malien qui a donné l'information via une publication sur sa page Facebook.

''Avec la légende du Zouglou, Petit Denis Denco, nouvelle tuerie dans la Machine, le morceau est incroyable, je suis trop enjaillé '', a posté Mokobé tout en affichant son admiration pour l'enfant de Gbatanikro. ''J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi inspiré; il n'écrit rien. Tout est dans sa tête; il est vraiment trop fort'', a-t-il ajouté.