Bondoukou : Le bandit tire une balle dans les fesses de sa victime

Une scène révoltante a eu lieu dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021 à Bondoukou. Un récidiviste notoire, déjà condamné à trois ans de prison, a osé tirer une balle dans les fesses du voisin de sa victime. Fort heureusement, ce bandit a été appréhendé par les éléments de la police criminelle de la localité.

Bondoukou : Un récidiviste notoire dans les filets de la police criminelle

La Direction générale de la police nationale (DGPN) annonce l'interpellation de S.K, un habitué du milieu carcéral ivoirien. En effet, cet individu qui a déjà séjourné derrière les barreaux pendant trois ans, a décidé de ne point changer. Bien au contraire, il entend mener sa carrière de bandit en traumatisant les honnêtes citoyens.

Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021, l'indélicat se rend au quartier Lycée moderne de Bondoukou. Une fois sur les lieux, l'ancien prisonnier jette son dévolu sur un agent des eaux et forêts dont l'identité n'a pas été révélée par les services de la police nationale. Le délinquant dépossède le pauvre homme de ses biens.

Intrigué par ce qui passe au domicile de l'agent des eaux et forêts, le voisin accourt pour prendre des nouvelles. Grosse erreur ! S.K, armé d'un fusil, lui tire une balle dans les fesses avant de prendre la poudre d'escampette. Informés de la situation, les éléments de la police criminelle de Bondoukou ouvrent une enquête afin de retrouver l'ex-détenu, présumé auteur de plusieurs cas de vols.

Les hommes de la police criminelle finissent par débusquer le bourreau de l'agent des eaux et forêts et de son voisin. Les policiers mènent une perquisition du scélérat et découvrent un fusil de calibre 12 scié. Il devra répondre de ses actes devant les autorités compétentes. Pour l'heure, nous n'avons pas de nouvelles sur l'état de santé du voisin ayant reçu une balle dans les fesses.