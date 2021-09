Danièle Boni Claverie pleure Madeleine Tchikaya

Danièle Boni Claverie vient de rendre un émouvant hommage à Madeleine Tchikaya, décédée le lundi 27 septembre 2021, à l'âge de 91 ans. La présidente de l'URD (Union républicaine pour la démocratie) pleure une femme "solaire" et "brillante".

Danièle Boni Claverie salue la mémoire Madeleine Tchikaya

Madeleine Tchikaya a poussé son dernier souffle le lundi 27 septembre 2021. Âgée de 91 ans, cette dame a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. À l'annonce de sa disparition, Danièle Boni Claverie a tenu à saluer sa mémoire. "Tu étais solaire, brillante, impertinente et indomptable et j’ai toujours apprécié ta franchise - insupportable à certains - ta façon de nommer un chat, un chat et à ne pas accepter les compromissions", a écrit la patronne de l'URD (Union républicaine pour la démocratie) dans une publication sur sa page Facebook.

Selon l'opposante ivoirienne, le passage de Madeleine Tchikaya "aux Affaires-Etrangères est un cas d’école du peu de considération accordée à la femme, juste après les indépendances". "Tu as eu raison d’en garder de la rancune, car ce fût un scandale. Une décennie plus tard, je me battais dans les mêmes conditions pour faire accepter qu’une femme puisse diriger un média d’État. Tu avais ouvert la voie et j’ai réussi à m’imposer. Merci, Madeleine", a poursuivi l'ancienne ministre de la Communication.

Première femme diplômée de l'École nationale d'administration (ENA), Madeleine Tchikaya a vu le jour le 28 avril 1930 dans la localité d'Oumé (centre-ouest de la Côte d'Ivoire), notamment à Zangué. Elle a fait des études à Montpellier et aurait dû embrasser la carrière d'enseignante, mais cette fille unique décide d'entrer à l'École nationale d'administration (ENA). En 1961, elle est admise au concours d'entrée à cette prestigieuse école. Madeleine Tchikaya en sort même major de la première promotion de l'ENA.

Madeleine Tchikaya a fait carrière au ministère des Affaires étrangères. Elle a également été députée à l'Assemblée nationale sous les couleurs du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) de 1976 à 1980.