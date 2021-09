Mis en liberté provisoire, Ténor reçoit le soutien d' Eunice Zunon

La web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon, a envoyé un message à Tenor pour lui témoigner son soutien, après la mise en liberté provisoire de celui-ci.

Eunice Zunon à Tenor : "Aujourd'hui, Dieu te donne une seconde chance..."

Poursuivi pour conduite en état d’ivresse et homicide involontaire, à la suite de son accident de voiture qui a occasionné la mort d'une jeune fille répondant au nom d'Erica Mouliom, le rappeur camerounais Tenor, après plusieurs comparutions devant le juge, a finalement bénéficié de la liberté provisoire, afin de lui permettre d’aller faire « une rééducation pour son bras cassé ».

Si cette nouvelle n'enchante pas du tout la famille de feue Erica Mouliom, ce n'est pas du tout le cas pour les proches de l'artiste, dont Eunice Zunon. La star montante du Web a même publié un message sur la toile après que l'information ait été dévoilée. Pour "Bb bouche Pointue", c'est une nouvelle opportunité que le chanteur camerounais devrait saisir.

''On fait des erreurs pour plusieurs raisons. Parce qu'on est humain. Parce qu'on doit acquérir de l'expérience, ou parce que souvent Dieu veut nous éprouver. Les erreurs qu'on fait souvent ont des conséquences irréversibles. Mais là encore, on a 2 choix. Se lamenter et arrêter de vivre ou continuer de vivre en essayant de devenir des personnes meilleures '', a indiqué Eunice Zunon.

Puis, elle ajoute : ''Aujourd'hui, Dieu te donne une seconde chance. Tu ne pourras pas réparer cette perte en vie humaine, mais tu pourras œuvrer à ce que cela ne se produise plus jamais ou du moins te battre pour ce genre de cause. Le combat est encore loin d'être gagné, mais c'est une victoire deja. J'ai été là au début, je ferai du mieux que je pourrai pour t'accompagner sur le chemin de cette vie parsemée d'autant d embûches. Merci Seigneur. ''