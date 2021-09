Côte d'Ivoire: Nouveau rebondissement dans l'affaire KKB, accusé de viol

La Ligue ivoirienne des droits des femmes s'est saisie de l'affaire du prétendu viol de l'artiste camerounaise, Sophie Dencia, dans laquelle le ministre Kouadio Konan Bertin (KKB) est cité.

Affaire viol de KKB : La Ligue ivoirienne des droits des femmes a été saisie de l'affaire

Accusé de viol, Kouadio Konan Bertin, alias KKB, fait l'objet d'une plainte déposée par l'artiste Sophie Dencia. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, qui a également porté plainte devant le tribunal d'Abidjan, a évoqué l'affaire lors d'une émission sur la télévision nationale, déclarant n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire.

"Merci de me donner l’occasion d’évoquer cette question, parce que, par respect pour les Ivoiriens, on ne peut pas venir à la télévision nationale, là où ils payent leurs redevances, nous séparer et faire comme si cette affaire n’a pas existé", a indiqué le membre du gouvernement ivoirien, avant d'ajouter :

"C’est pourquoi je dis, pour respect pour les Ivoiriens, je vous remercie de m’en parler et de me donner l’occasion d’en dire un mot. Je vais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que je n’ai rien à me reprocher. Sauf que c’est un dossier pénal, qui est aujourd’hui entre les mains de la justice. Et il appartient à mes avocats de l’évoquer les prochains jours. Ils vont donner quelques éléments qui vont les rassurer davantage."

La Ligue ivoirienne des droits des femmes, apprend-on, a été saisie de cette affaire qui, faut-il le souligner, connait de nombreux rebondissements. "Ce 29 septembre 2021, la Ligue ivoirienne des Droits des Femmes a été saisie par madame S.D relativement à une accusation de viol contre le Ministre K.K.B. Madame S.D a porté plainte contre le Ministre", lit-on dans le communiqué de l'organisation produit ce vendredi.

Elle appelle à cet effet la justice ivoirienne et le Procureur de la République, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, à "enquêter sur cette affaire afin que la lumière soit faite". "La Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes tient à souligner qu'elle accompagnera dame S.D dans sa procédure. La Ligue rappelle qu'elle se tient aux côtés de toutes les victimes de violences faites aux femmes afin qu'elles ne soient plus jamais seules", conclut le communiqué.