BAC 2021: "Les étudiants non satisfaits peuvent changer..." (FNEPT-CI)

Peu après la proclamation des résultats de l'orientation des nouveaux bacheliers, le FNEPT-CI (Forum national des élèves et étudiants de l’enseignement professionnel et technique de Côte d’Ivoire) était monté au créneau pour dénoncer le processus et exiger "la reprise totale des orientations dans les universités privées et grandes écoles".

"Les étudiants orientés dans les filières et écoles ne répondant pas à leur choix peuvent changer de filière et d'établissement sans pour autant perdre leur orientation " (FNEPT-CI)

Après des échanges fructueux avec le ministre Adama Diawara en charge de l' Enseignement supérieur, le FNEPT-CI indique avoir obtenu satisfaction concernant leurs revendications portant sur la reprise des orientations dans les universités privées et grandes écoles. "Suite à notre dernière publication relative aux orientations des nouveaux bacheliers dans les Universités Privées et Grandes Écoles de Côte d'Ivoire, nous avons eu une séance de travail avec le Ministre Adama Diawara, Ministre de l'Enseignement Supérieur et son équipe", informe le FNEPT-CI.

Lors de leurs échanges, le bureau exécutif de l'organisation indique avoir signifié au ministre Diawara, son idée de reprendre les orientations afin de donner l'opportunité aux étudiants non satisfaits de leur situation d'obtenir une seconde chance. Il a également été proposé au représentant du gouvernement, l'annulation pure et simple du paiement de la somme de 5200f pour la confirmation des orientations. "Sur ces deux points, le Ministre Adama Diawara a tenu à nous rassurer que les étudiants orientés dans les filières et écoles ne répondant pas à leur choix, peuvent changer de filière et d'établissement sans pour autant perdre leur orientation", indique l'organisation dans son communiqué.

Et d'ajouter : " Aussi, le Ministre a tenu à nous rassurer de l'annulation pure et simple du paiement des 5200 f CFA pour la confirmation d'orientation qu'il a qualifié d'arnaque". Le FNEPT-CI invite à cet effet tous les étudiants nouveaux bacheliers à changer de filière et d'école s'ils le souhaitent. "Cependant, nous restons très regardants sur la situation de nos camarades étudiants pour la soutenance d'avril 2021, car il faut que ces derniers soutiennent au plus tôt et fassent les équivalences pour ceux d'entre eux qui veulent continuer à l'université afin que la rentrée du 18 octobre 2021 soit effective pour tous", prévient le communiqué signé du Camarade Goupille, Secrétaire National à la Communication Adjoint 2.