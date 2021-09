Libéré de prison, Serge Koffi Le Drone annonce son retour sur FB

Serge Koffi Le Drone fait partie des détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle à la faveur de la fête de l'indépendance. Moins de deux mois après cette libération, le cyberactiviste pro-Gbagbo annonce son retour sur Facebook.

Serge Koffi Le Drone à ses followers : « Continuez de vous abonner ! »

6 août 2021, le Président Alassane Ouattara a fait une remise de peine en faveur de 3 000 prisonniers, dont Yapo Ebiba François Fiacre, plus connu sous le pseudonyme Serge Koffi Le Drone. Il était en effet reproché à ce cyberactiviste proche de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, des faits de « troubles à l’ordre public, incitation à la haine, appel à la rébellion et à la destruction de biens publics, diffamation et injures sur internet ». Il avait alors été arrêté le 7 mai 2020 dans son quartier de Yopougon Sogephia.« Lui, il s’agit d’une liberté provisoire. J’ai parlé avec Serge Koffi qui était très très content d’être dehors, après tout ce qu’il a subi. Tout comme sa famille. Et donc, c’était la joie », avait déclaré Me Toussaint Dacko , avocat de Serge Koffi Le Drone.Après un passage de purification dans son village, l'activiste des réseaux sociaux est désormais de retour sur Facebook avec pour nom de profil Ebiba De Diasson. Aussi, « Step by step », il appelle ses compatriotes à s'abonner à sa nouvelle page. « Abonnez-vous! », a-t-il lancé, avant d'ajouter : « Continuez de vous abonner ! » Puis, il précise : « Compte: #Ebiba De Diasson. Page Officielle: #Serges Coffi De Diasson. »Les réactions à l'appel du célèbre cyberactiviste n'ont pas tardé à se succéder sous sa publication. « Bonne arrivée mon champion; Bon retour à toi champion... On attend tous le premier survol du drone », peut-on lire entre autres commentaires.