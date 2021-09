Les plus beaux clichés de Coach Hamond Chic, conseillère matrimoniale

C’est l'anniversaire de la belle Coach Hamond Chic qui souffle une nouvelle bougie ce 30 septembre 2021 à l’instar des célébrités comme Bella Ramsey, Marion Cotillard ou encore Monica Bellucci.

Coach Hamond suivie par plus de 300.000 followers sur Youtube et a plus de 800.000 abonnés sur Facebook

Elle a conquis le cœur de milliers d’internautes et des couples par ses conseils et interventions parfois controversés sur des sujets de la vie sentimentale.

Considéré par plusieurs comme une femme célibataire, la séduisante coach ivoirienne, proche du couple Apoutchou National-Emma Lohoues, en vogue en ce moment sur la toile ouest-africaine, est en réalité l’épouse d’un homme comblé. Puisque Hamond Chic lui a donné deux magnifiques enfants avec qui elle partage sa résidence en France depuis 2002.

www.afrique-Sur7.ci a le plaisir de partager avec ses abonnés les plus beaux clichés de la Conseillère Matrimoniale 2.0 ou encore Coach “Caviar” comme Hamond Chic aime se faire appeler.

La ravissante web activiste est suivie par plus de 300.000 followers sur Youtube, plus de 800.000 abonnés sur Facebook, 273.000 sur Tic Tok et un peu plus de 100.000 sur instagram.

Notons que starlette du jour vient de demander au président ivoirien Alassane Ouattara d’accorder une audience de reconnaissance à l’actrice ivoirienne Emma Lohoues que coach Hamond chi considère comme une véritable ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l’etranger.