Grosse dispute entre Aelyssa Darragi et une fan d'Alpha Blondy

Invitée sur la chaîne de télé NCI, l’épouse du chanteur ivoirien Alpha Blondy, Aelyssa Darragi, a expliqué la vive altercation qu’elle a eue avec une femme qui a eu un geste déplacé à l’endroit de son époux.

Aelyssa Darragi: ‘’Elle lui caresse le ventre. Habituellement, je ne réagis jamais mais là…‘’

‘’Nous étions en tournée; on arrive à l’aéroport de Mans (…) nous étions en train de prendre les billets à la caisse et elle vient et elle lui met la main au ventre. Elle lui caresse le ventre. Habituellement, je ne réagis jamais, mais là, je la regarde un petit moment, je vois Alpha qui est tout gêné; il pousse sa main, puis elle revient … je lui ai dit: ‘’mais madame, qu’est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas à poser votre main là; vous pouvez parler avec lui avec une toute petite distance. Vous ne voyez pas que vous le gênez ?‘’, a interrogé la belle Aelyssa Darragi.

Puis d’ajouter: "Et elle me dit: ‘’je ne vous parle pas ; je connais Alpha depuis longtemps‘’ … je lui ai dit: mais vous ne faites pas ça à un homme marié‘’. Et après, nous sommes allés dans un autre coin, et elle est arrivée, elle me crie dessus: ‘’mais tu te prends pour qui toi, tu ne sais pas que je suis notaire, Alpha et moi, on se connait’’. Et Alpha qui me disait qu’il ne la connait pas. Je lui dis: mais vous connaissez Alpha Blondy, mais vous ne connaissez pas Seydou Koné‘’.

Pour rappel, le chanteur ivoirien, Alpha Blondy, s'est uni civilement avec Aelyssa Darragi le samedi 25 avril 2020 à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Un mariage fort décrié par sa fille Soukeina Koné qui était montée au créneau pour faire savoir que son père n'avait pas divorcé d'avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné. La fille du reggaeman suspectait même la belle Aelyssia d'avoir envoûté son père. Cette sortie de Soukeina avait mis son père Alpha Blondy dans tous ses états. Le chanteur était même allé jusqu'à renier sa propre fille.