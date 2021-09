Côte d'Ivoire : Le RHDP du président Ouattara se vide à Jacqueville

À Atoutou, dans le département de Jacqueville, plus d'un millier de militants du RHDP ont officiellement quitté le parti présidentiel pour le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA).

Plusieurs centaines de militants du RHDP lâchent Ouattara pour Bédié

En Côte d'Ivoire, le mercato politique bat son plein, à quelque quatre ans de la prochaine élection présidentielle. Le ralliement d'élus et autres militants d'une formation politique vers une autre, est devenu monnaie courante dans le paysage politique ivoirien fortement dominé par le tryptique Bédié-Ouattara-Gbagbo. Ce jeudi 30 septembre, plus d'un millier de militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Jacqueville, ont prêté allégeance au président Henri Konan Bédié, président du PDCI.

"Après plusieurs moments de réflexion et d’échanges, nous avons pris la décision de poursuivre notre aventure politique au PDCI-RDA, formation politique qui incarne la paix et le développement, et qui seule est capable de sortir la Côte d’Ivoire du gouffre dans lequel elle est plongée", a indiqué Diavatché Beket Honoré, coordonnateur associé du RHDP de la localité d' Attoutou A. Précisant que ses camarades et lui ont pris la décision de retourner dans "la maison de nos parents".

En retour, Henri Konan Bédié leur a adressé ses félicitations; il a souhaité le "traditionnel Akwaba" à ces jeunes, hommes et femmes qui ont volontairement décidé de rejoindre le PDCI-RDA dans sa marche vers la reconquête du pouvoir d' Etat. Ex-alliés politiques, le RHDP et le PDCI ont soudainement mis fin à leur idylle en août 2018, en raison d'incompréhensions sur la question de l'alternance politique en 2020. Cette rupture brutale avait donné lieu entre 2018 et 2019 à une ruée des militants du PDCI-RDA vers le parti au pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara.