Un haut représentant du parti de feu Idriss Deby chez Affi N'guessan

Affi N'guessan reçoit la visite d'un dignitaire du parti de feu Idriss Deby

Présent à Abidjan, dans le cadre d'une visite d'amitié et de fraternité, M. Baharadine Haroune IBRAHIM, 3ᵉ secrétaire général adjoint du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), le parti du défunt président tchadien Idriss Deby Itno, a été reçu en audience par l'ex-Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N'guessan.

" Nous sommes venus saluer nos amis du FPI. Comme vous le savez, nous avons de bonnes relations. Donc nous ne pouvons pas passer et ne pas venir saluer nos amis avec lesquels nous avons le même objectif ", a fait savoir le 3ᵉ Secrétaire général adjoint du parti du président Idriss Deby. La rencontre, faut-il le souligner, a eu lieu ce jeudi au siège du Front populaire ivoirien sis à Cocody-Les deux Plateaux Vallons.

Elle intervient alors que le parti que dirige l'ancien Premier ministre ivoirien traverse depuis quelques mois, les moments les plus sombres de ses quarante années d'existence. Laurent Gbagbo, fondateur dudit parti, ayant rompu les amarres avec son ancien directeur de cabinet et fait le choix de créer un nouvel instrument politique qui devrait officiellement voir le jour à l'issue d'un congrès constitutif prévu les 16 et 17 octobre prochain.

La rupture entre Gbagbo et Affi, n'est pas sans conséquences pour la branche du parti que dirige le natif de Bongouanou. Le FPI connait depuis lors une vague de défections tant au niveau de ses cadres que de ses militants.