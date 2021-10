Aicha Koné reçoit une importante promesse de Siandou Fofana

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a envoyé un message à la diva de la musique ivoirienne, Aicha Koné. Ce qu'il promet à la chanteuse.

Siandou Fofana à Aicha Koné: ‘’La nation ivoirienne reconnaissante vous rendra un hommage mérité’’

La chanteuse Aïcha Koné a marqué d'une pierre blanche l’histoire de la musique ivoirienne. A 64 ans revolus, cette baronne de la musique africaine s’est produite sur plusieurs scènes à travers le monde. Révéléé à la nation dans les années 70, elle est, jusqu’à présent, la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d’or et plus de 45 prix et trophées nationaux et internationaux. C’est donc à juste titre qu'elle est appelée ‘’Diva de la musique ivoirienne‘’. Très respectée dans l’univers du showbiz, Aicha Koné fait office de conseillère de nombreux artistes ivoiriens à qui elle apporte régulièrement son soutien. Mais, pour de nombreux observateurs, la chanteuse n’a jamais été honorée par les autorités ivoiriennes.

Une situation qui a contraint le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, à faire une importante promesse à la chanteuse. ‘’ La nation ivoirienne reconnaissante vous rendra un hommage mérité. Même si vous pensez que vous êtes oubliée. Vos chansons ont bercé notre adolescence. Votre parcours est merveilleux. Que Dieu vous donne la santé. Qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Parce que vous avez apporté à la nation ce que vous-même vous ne pouvez imaginer. La nation reconnaissante saura vous le rendre. Même si vous pensez que vous avez été oubliée, Dieu, lui, n'oublie jamais. Pour toutes vos bonnes œuvres, Dieu saura vous rétribuer. C'est ça le meilleur de ce qu'on peut avoir à donner et en retour, ce qu'on peut recevoir de notre créateur‘’, a confié le ministre Siandou Fofana à Media Prime.