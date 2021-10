Education: Coulibaly Jules, ancien élève d’ Agboville, équipe la DRENA

Il y avait une ambiance particulière, jeudi 30 septembre 2021, à la Direction Régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) d’ Agboville. Et pour cause, ladite direction a reçu un important don de matériel informatique et de bureau.

Agboville : Un important don de matériel informatique et de bureau remis à la DRENA

Constitué de 20 ordinateurs, 15 imprimantes, 01 poste téléviseur, 10 climatiseurs, 38 chaises, 70 fauteuils et bien d’autres équipements, ce don est à l’initiative de Coulibaly Jules, directeur de la Dette publique au ministère de l’Économie et des Finances. « Au nom de monsieur Coulibaly Jules, ancien des établissements d’ Agboville, je vous remets ce matériel pour vous aider dans le travail avec vos collaborateurs. Nous pensons en toute humilité que, ce geste pourra combler une partie vos besoins au sein de votre direction », a souligné Robert Gahé, représentant le donateur, à la cérémonie qui s’est tenue dans l’enceinte de ladite direction.

Réceptionnant le don, la première responsable de l’Éducation nationale dans l’Agnéby-Tiassa, N’Goran Péné Antoinette, n’a pas caché sa joie. Ce geste de haute portée sociale, selon elle, représente un ouf de soulagement pour sa direction et les autres structures sous tutelle. « Aujourd’hui, est un très grand jour moi. C’est comme si nous sortons d’un tunnel pour arriver à la lumière...

Ce que monsieur Coulibaly vient de faire dépasse notre entendement. C’est pourquoi, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude. Soyez en rassurés chers bienfaiteurs que, nous allons en prendre grand soin pour le bonheur de chacun de nous », s’est-elle engagée en présence de ses plus proches collaborateurs. Notons qu’en mai dernier, Coulibaly Jules avait offert 2 salles multimédias aux lycées modernes 1 et 3 d’ Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.