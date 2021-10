Koné Katinan répond à Simone: "Laurent Gbagbo est notre vision"

Principal orateur de la dernière Assemblée générale de l'ex-tendance Gbagbo ou rien du Front populaire ivoirien (FPI), samedi dernier à Port-Bouët, Koné Katinan a tenu des propos qui suscitent une vive polémique.

Koné Katinan: "Quand Laurent Gbagbo est en prison à la CPI, c'est notre vision qui est en prison"

Samedi dernier, alors qu'il était l'invité principal de la dernière assemblée générale des femmes de l'ex-FPI de Gbagbo, Justin Koné Katinan a déclaré que Laurent Gbagbo incarne la vision de la gauche ivoirienne. " Laurent incarne notre vision ! Quand Laurent Gbagbo est en prison à la CPI, c'est notre vision qui est en prison. Moi, je ne sais pas faire la différence entre l'incarnant et l'incarné. Laurent Gbagbo est notre vision, il incarne notre vision (...) Quand il est en prison, il devient la face visible de nos libertés confisquées et de notre souveraineté emprisonnée. Il incarne alors notre vision de liberté et de souveraineté », a-t-il expliqué.

Cette mise au point du porte-parole de l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen, prend à contre-pied la position de l'ex-Première dame, Simone Ehivet , ancienne deuxième vice-présidente de la tendance Gbagbo ou rien du FPI, selon qui, la vision d'un parti ou de tout autre mouvement politique, ne doit pas être un individu, mais une Côte d'Ivoire souveraine, prospère, moderne et ouverte au monde. « Et vous, Mouvement des générations capables, votre vision ne doit ni être Simone Ehivet ni un individu », a-t-elle déclaré le samedi 25 septembre dernier face à ses filleuls du Mouvement des générations capables (MCG. « Je réaffirme ici que notre vision, c'est une Côte d’Ivoire forte, souveraine, réconciliée, moderne et prospère. La vision ce n'est pas un homme », insistera-t-elle.

Depuis 2014, le FPI, parti politique fondé par Laurent Gbagbo, est confronté à une crise de leadership, scindant le parti en deux franges dont l'une dirigée par Pascal Affi N'guessan et l'autre, se reconnaissant à l'ancien président ivoirien. L'espoir placé dans le retour en Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo, en vue d'une réunification du Front populaire ivoirien, a plutôt volé en éclats. L'ex-président ivoirien ayant opté pour la rupture définitive avec son ancien directeur de cabinet. Il a même volontairement poussé vers la sortie, son épouse Simone Ehivet. Son nouveau parti politique annoncé devrait, lui, voir le jour le 17 octobre prochain à l'issue d'un congrès constitutif prévu à Abidjan.