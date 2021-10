Côte d'Ivoire : Henri Konan Bédié «coupe le sommeil» à Guillaume Soro

Guillaume Soro a publié un long message, dimanche 3 octobre 2021, en hommage à Henri Konan Bédié. L'ancien chef du Parlement ivoirien indique avoir eu une forte pensée pour l'ancien président ivoirien, et ce, après s'être réveillé « fort tôt ».

Guillaume Soro : Sa « très forte pensée » pour Henri Konan Bédié

Dans ses « méditations dominicales », c'est à un véritable hommage « à titre costume », selon les propos de Georges Taï Benson, ancien patron de la télévision ivoirienne, que Guillaume Soro s'est livré à l'égard du président du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). « Ma forte pensée pour le Président Henri Konan Bédié, doyen politique de mon pays natal », tel est l'intitulé de ce véritable « billet doux » que l'ex-Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a déposé sur sa page Facebook pour magnifier l'une des figures emblématiques de la politique ivoirienne.

Indiquant d'entrée que l'ancien chef d'État lui « manque » sans pouvoir s'expliquer pourquoi, l'ex-leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) a tout d'abord relevé ses années de brouilles avec le Sphinx de Daoukro avant de réaliser « la grandeur de l'homme ». « Pour connaître un homme, il faut s’efforcer de s’imprégner de sa dimension et de son niveau vibratoire. Quand encore l’exil n’était pas mon quotidien, il m’arrivait d’appeler le Président Bédié et de lui dire que je voulais le visiter et être son hôte de vacances. Ce qu’il acceptait volontiers », a révélé Soro Kigbafori Guillaume. Avant d'ajouter : « C’est dans ces circonstances-là que j’entrai dans la sympathie de l’homme. Notre relation avait évolué du duel entre le jeune étudiant contestataire et le président en exercice d’un régime de longue durée au pouvoir, à une posture de partenaires engagés dans la construction de l’État de droit et de la démocratie en Côte d’Ivoire, de compagnons de la quête de paix et d’union dans notre pays. »

Soro Guillaume raconte par ailleurs une anecdote sur le Président Bédié, qu'il qualifie de « vrai patriote » : « Les gens disent que zéro n’est rien, zéro n’est rien. Mais, pourtant, plusieurs zéros derrière n’importe quel autre nombre en commençant par le nombre 1 ça peut faire de plus en plus beaucoup de milliards. Donc même zéro n’est pas rien. Il faut savoir bien utiliser et bien partager l’argent, à bon escient. »

Mais toutes ces paroles laudatives ont coulé de source de la part de Soro Kigbafori Guillaume, alors qu'il s'est réveillé plus tôt qu'à l'accoutumée. « Ce matin, réveillé fort tôt, je ne sais ce qui me pousse à penser au Président Henri Konan Bédié », a-t-il reconnu à l'entame de sa chronique, avant d'avouer cette « très forte pensée » qu'il a eue pour le Président du PDCI-RDA.

Serait-ce cette très forte pensée pour le Président Bédié qui lui a coupé le sommeil en ce dimanche ? Tout porterait bien à le croire. À moins que le président de Générations et peuples solidaires (GPS) ne revienne à la charge pour livrer une autre version de ce qui est pourtant clair dans son message.