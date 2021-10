Eudoxie Yao, la go Bobaraba expose ses courbes spectaculaires

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, remet le couvert. L’ex de Grand P apparaît plus moulée que jamais dans un bikini et nous dévoile son corps tonique sous tous les angles.

Eudoxie Yao, looks sexys et osés

Après avoir annoncé la fin de sa relation avec Grand P, Eudoxie Yao a donné de ses nouvelles, mardi sur les réseaux sociaux. Dans une série de vidéos et clichés postés, Eudoxie montre un aperçu de son nouveau bikini aux internautes. L'occasion pour elle de dévoiler son corps zéro défaut !

Doté d’un postérieur imposant et atypique qu’elle dévoile à satiété sur les plages , en bordure de piscines, Eudoxie Yao a su charmer plus d’un et se créer une communauté qui s’évalue aujourd’hui en million d’abonnés sur Facebook et Instagram.

Eudo nationale s’est fait connaitre sur le plan national et international à travers ses formes extrêmement disproportionnées et ses looks sexys et osés voire extravagants et provocateurs pour d’autres. Ses formes généreuses et sa plastique avec lesquels elle s’amassent de l’argent et vit une vie de star, sont selon elle, na-tu-rel-les!!!. Chose, bien sûr, qui fait douter plus d’un.

Buzz?

La chanteuse a expliqué dimanche 25 juillet, lors d'un direct sur sa page Facebook, que son amoureux l’avait humiliée en déclarant dans une video vouloir épouser une autre femme, une certaine Viviane, la forçant à annoncer la fin de leur relation.

Selon Eudoxie Yao, son fiancé Grand P s’affichait de plus en plus en présence d’autres femmes sur la toile. Mais le dernier épisode - demande en mariage- qui serait la goutte qui a fait déborder le vase.

Pour les internautes, cette annonce de rupture ne serait qu'un coup de buzz de plus, pendant que d’autres critiquent la jeune femme de prendre la poudre d'escampette après avoir claqué l’argent du Guinéen.

Eudoxie se défend en indiquant que c’est l'équipe de management de son ex-fiancé qui gère son argent et qu’entre eux, il n’a jamais été une question d’argent mais d’amour.