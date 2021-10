Pérou: Mirtha Vasquez, avocate féministe, nommée Première ministre

Au Pérou, le président Castillo a nommé mercredi Mirtha Vasquez, une militante environnementaliste au poste de Première ministre après la démission de Guido Bellido, deux mois après sa prise de fonctions.

Pérou: Mirtha Vasquez succède à Guido Bellido, premier ministre controversé

La militante des droits humains Mirtha Vasquez, avocate de 46 ans, ancienne présidente du Congrès, a prêté serment en présence du chef de l'État, lors d'une cérémonie au Palais du gouvernement retransmise par la télévision publique. «Pour Dieu, pour ce pays de femmes et d'hommes qui tous les jours luttent pour vivre dans la dignité, sans discrimination, et qui promeuvent de vrais changements, oui je le jure», a déclaré la nouvelle Première ministre.

Le président de la République du Pérou, Pedro Castillo, a annoncé, mercredi 6 octobre, la démission de son premier ministre, un peu plus de deux mois après la prise de fonctions de celui-ci, une décision qui entraîne automatiquement celle de l’ensemble du gouvernement. « J’informe le pays que nous avons accepté aujourd’hui la démission du chef du gouvernement, Guido Bellido Ugarte, que je remercie pour ses services », a déclaré M. Castillo lors d’une brève allocution surprise de trois minutes diffusée par la télévision d’Etat, a rapporté Le Monde. Le président péruvien n’a pas donné d’explications à cette démission et a précisé qu’un nouveau premier ministre et son gouvernement seraient annoncés plus tard dans la soirée.

"J'ai assumé ce poste avec dignité"

« Je tiens à dire merci et à réitérer ma gratitude, mon respect pour la confiance du président Pedro Castillo et pour avoir assumé ce poste, je crois, avec dignité », a-t-il ajouté. Dans sa lettre de démission, communiquée à la presse, M. Ugarte écrit avoir présenté à M. Castillo sa démission « irrévocable en tant que chef du gouvernement, comme vous l’avez demandé ». Guido Bellido Ugarte, un ingénieur de 41 ans sans expérience politique, avait été nommé le 29 juillet à la tête du premier gouvernement du président Castillo, issu du même parti marxiste-léniniste Pérou libre.