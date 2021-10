Hommage à Konan Banny : Alassane Ouattara pleure son "ami et frère"

Alassane Ouattara était à la cérémonie d'hommage organisée, ce jeudi 7 octobre, en l'honneur de Charles Konan Banny. Le chef d'État ivoirien n'a pas manqué d'exprimer sa grande émotion devant la mémoire du défunt Premier ministre.

Hommage à Banny, Alassane Ouattara : « Que son âme repose en paix ! »

10 septembre 2021, Charles Konan Banny a tiré sa révérence dans un hôpital parisien, à la suite d'une complication cardiaque liée à sa contamination à la Covid-19. Ce décès de l'ancien Premier ministre ivoirien a créé une vive émotion de la part de ses compatriotes, qui attendaient donc de lui rendre un hommage à la hauteur de sa personnalité.

C'est dans cette dynamique qu'une cérémonie d'hommage de la Nation s'est tenue, ce jeudi 7 octobre 2021, à la Primature d'Abidjan - Plateau. Cette décision avait d'ailleurs été arrêtée lors du Conseil des ministres de la veille. « Un hommage national sera rendu à l’ex-Premier Ministre, Monsieur Charles Konan BANNY, le jeudi 7 octobre 2021, à 10 heures à la Primature », avait indiqué le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.

Le Président Alassane Ouattara a en effet pris part à cette cérémonie d'hommage à son double successeur, au gouvernorat de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire.

Au sortir de cette cérémonie, le président ivoirien a posté ce tweet : « Moments de grande émotion et de recueillement, ce jeudi matin, à la cérémonie d’hommage de la Nation à mon ami et frère, Charles KONAN BANNY, ancien Premier Ministre, ancien Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) et ancien Gouverneur de la BCEAO. »

Puis, il ajoute à l'égard des proches de l'illustre disparu : « Je réitère mes condoléances les plus émues à son épouse Massandjé, à ses enfants, à sa famille ainsi qu’à tous ses proches. Que son âme repose en paix ! »