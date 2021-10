Parti de Gbagbo : Odette Lorougnon perd d'importants documents

Marie Odette Lorougnon traverse une situation des plus délicate. L'ancienne présidente des femmes du FPI (OFFPI) annonce avoir égaré son sac à documents. Et ce, à quelques jours de la tenue du Congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo.

Odette Lorougnon plaide pour le retour de son sac à documents égaré

Samedi 16 au dimanche 17 octobre 2021 se tiendra le Congrès constitutif du nouveau parti politique annoncé par Laurent Gbagbo lors du Comité central du 9 août dernier. L'ex-ministre de la Réconciliation nationale, Sébastien Dano Djédjé, Président du Congrès, et ses collaborateurs sont d'ores et déjà à pied d'oeuvre pour porter sur les fonts baptismaux ce nouvel instrument de lutte. Une situation des plus inconfortables est cependant susceptible de leur porter préjudice.

Marie Odette Lourougnon a en effet indiqué avoir fait une grosse perte. « Chers camarades, j'ai perdu mon sac à documents de couleur noire contenant mes calepins, ma tablette et des documents divers au siège du parti depuis le mercredi 6 octobre 2021 », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook, avant de plaider : « Je prie toute personne s'étant peut-être trompée de le déposer au siège du parti à la Riviera 3 auprès de Ange ou Zadi. Merci d'avance chers camarades pour votre promptitude. »

L'ancienne Députée d'Attécoubé n'a certes pas précisé le contenu des documents qu'elle a perdus. Mais sa qualité de membre de la Commission chargée de l’élaboration des Statuts et Règlement intérieur, de la Proposition de la dénomination et du Sigle du Parti laisse présumer de ce que ces documents perdus ont trait à la mise en place du nouveau parti de Laurent Gbagbo, qui a décidé d'abandonner le Front populaire ivoirien (FPI) son ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Son calepin et sa tablette égarés pourraient également engendrer des ennuis s'ils tombent entre de mauvaises mains.

« Prions pour ne pas que ce soit de l'espionnage, puisque les gens ont les yeux sur vous ces temps-ci. Soyez donc prudente maman Odette, vous êtes un maillon très important de la chaîne ! » a réagi un internaute.