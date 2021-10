Ferkessédougou: 300 kits scolaires offerts aux écoliers pour la rentrée

Pour cette 3ème étape de la caravane de distribution gratuite de kits scolaires de la Fondation Children Of Africa, c’est le village de Sokora, le berceau de la tribu Niagaforo, situé à 6 km de la ville de Ferkessédougou, qui a accueilli, le jeudi 07 octobre 2021, les émissaires de ladite Fondation.

La Fondation Children Of Africa offre 300 kits scolaires aux écoliers de Ferkessédougou

Lors de cette étape, ce sont au total 300 kits scolaires composés de cartables et de fournitures scolaires que la Fondation Children Of Africa a offert gracieusement aux enfants du département de Ferkessédougou dont 100 aux écoliers du Groupe Scolaire Sokora qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de dons. La cérémonie de remise de dons a enregistré la présence de M. Adjé Allou Guillaume, sous-préfet central de Ferkessédougou, M. Koné Lassina, député de la commune de Ferkessédougou, de l’ensemble de chefferie traditionnelle, des parents d’élèves, des enseignants et des élèves.

Au nom de Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, Madame Cissé Aïssatou, responsable de l’Education de la Fondation, a indiqué que l’étape de Ferkessédougou revêt un caractère particulier en ce sens que cette ville est la capitale de la région du Tchologo. Elle a tenu à rassurer les parents du soutien de Madame Dominique Ouattara lors de cette rentrée scolaire. « Chers parents d’élèves, vous faites de grands efforts. Sachez que la Fondation Children Of Africa sera toujours à vos côtés », a-t-elle rassuré les populations, avant d’encourager les tout-petits à l’effort et au travail.

M. Adje Allou Guillaume, sous-préfet central de Ferkessédougou, a quant à lui tenu à remercier la généreuse donatrice pour ces dons qui sans conteste viennent soulager les parents d’élèves pour cette rentrée scolaire. L’honorable Koné Lassina, député de la commune de Ferkessédougou a abondé dans le même sens. Pour ce dernier, ce don en kits scolaires représente un vrai soulagement pour les populations qui ne savent plus où donner de la tête à l’occasion de la rentrée scolaire 2021-2022.

Des propos repris en cœur par M. Koné Zoumana, porte-parole des parents d’élèves et M. Amon N’Guessan, représentant du DREN de Ferkessédougou. Ces derniers ont souligné l’importance de ces dons en kits scolaires pour non seulement les populations, mais aussi, pour l’amélioration des conditions d’étude et pour les résultats scolaires des écoliers de la région. Ils ont tenu à remercier Madame Dominique Ouattara pour son élan de cœur en faveur du bien-être des tout-petits de la région.

M. Ouattara Pegnawolo, élève au Groupe Scolaire Sokoro et porte-parole des élèves, a remercié Madame Dominique Ouattara d’avoir toujours été aux côtés des élèves et des enfants du pays. Rappelons que c’est le 28 septembre dernier à Adiaké que Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, a procédé au lancement de la campagne de distribution de 15.000 kits scolaires à travers 40 localités du pays, des ONG et des Associations.