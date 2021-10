Dabou : Un répétiteur viole son élève de 9 ans, le CNDH saisi

Dabou, une localité située à quelques kilomètres d'Abidjan, a connu une scène de viol qui a fait réagir le CNDH (Conseil national des droits de l'homme). Un répétiteur de 26 ans a abusé sexuellement de son élève de 9 ans en classe de CM1.

La ville de Dabou secouée par une affaire de viol

Encore une autre affaire de viol ! L'information a été livrée par le CNDH (Conseil national des droits de l'homme). Un répétiteur de 26 ans a violé une fille de 9 ans dont les parents lui avaient confié les cours de maison. L'élève qui répond aux initiales K.A.G.E est en classe de CM1. Ses parents qui se soucient de sa réussite scolaire décident de lui trouver un répétiteur. Ils portent leur choix sur L.J.N. Mais après seulement quelques jours de cours, la petite a des douleurs pelviennes. Inquiets, les parents la conduisent dans un centre de santé.

À l'hôpital, la sage-femme fait savoir aux parents que la pauvre élève a été violée et son hymen a été déchirée. La petite fille raconte une scène révoltante qui s'est produite entre elle et son répétiteur. En effet, L.J.N a profité des séances du mardi 28 et du mercredi 29 septembre 2021 pour introduire ses doigts dans la partie intime de son élève.

La Commission régionale des droits de l'homme (CRDH) de Dabou est saisie par téléphone de cet acte de viol. Entre temps, un arrangement à l'amiable a été proposé. Cependant, la commission régionale met en place un stratagème pour attirer le violeur dans un guet-apens. Le répétiteur se pointe au lieu de rendez-vous. Il est très vite interpellé par les autorités compétentes avant d'être déféré à la maison d'arrêt et de correction de Dabou le mardi 5 octobre 2021.

Le Conseil national des droits de l'homme continue de suivre cette affaire de viol afin que l'auteur de cet acte ignoble soit puni.