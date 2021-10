Haine en ligne : Nouvelle baisse observée (rapport)

Du jeudi 23 au mercredi 29 septembre 2021, une nouvelle baisse du nombre de discours de haine en ligne a été observée dans un rapport fourni par le National Democratic Institute. Et pourtant, l’actualité a été fortement marquée par la politique tant nationale qu’internationale. Un signe que les populations sont de plus en plus dans la retenue ?

Haine en ligne : Le NDI note une nouvelle baisse

121 discours de haine collectés sur 184 pages, groupes et profils Facebook soit une baisse de -31 % par rapport à la semaine d’avant. Une bonne nouvelle, surtout que cette diminution intervient alors que la politique (d’ordinaire amplificateur de la haine en ligne) a été le sujet le plus discuté.

En effet, 98 % des échanges observés concernaient le soutien d’une cybermilitante ivoirienne au peuple guinéen, l’accusation de viol contre un ministre ivoirien, les attaques entre cybermilitants, la santé du président de l’Assemblée nationale, la gestion économique des autorités ivoiriennes et les remaniements au sein de la direction du parti au pouvoir. Cette dernière actualité a d’ailleurs suscité des discours de haine sérieux dont l’incitation au meurtre (la forme la plus grave).

Au total, pour cette nouvelle période d’observation, cinq (5) catégories de discours haineux sont en baisse, trois (3) autres en hausse et 2 sont restées stables, parmi lesquelles les propos sexistes/injures sexuelles qui représentent désormais 13 % du total collecté.

Selon le rapport, les pages elles aussi sont restées en tête des espaces pourvoyeurs de propos de haine avec 93 %. Elles sont suivies des pages (7 %). Les profils sont absents.

Il faut noter que l’observation des discours de haine est une activité du Programme Transition et Inclusion Politiques financé par USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute (NDI), Internews ainsi qu’une coalition d’organisations de la société civile ivoirienne.