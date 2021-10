Titrologie : « Avant Ouattara, la Côte d'Ivoire était défigurée... »

La Titrologie du 12 octobre 2021 fait un large écho des tractations qui ont cours chez les pro-Gbagbo à quelques jours de la tenue du Congrès constitutif de leur nouveau parti. Au PDCI comme au RHDP, les lignes bougent également en prélude aux prochaines joutes électorales.

Titrologie : « Le camp Gbagbo courtise Simone Ehivet »

16 et 17 octobre 2021, date de la tenue du Congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Mais avant, que de tractations entre les partisans de l’ancien Président ivoirien en vue de ratisser large et aller à ce congrès en rang serré. Soir Info révèle à cet effet « des réunions secrètes entre Gbagbo, Simone et des cadres », quand L’Avenir indique pour sa part que « le camp Gbagbo courtise Simone Ehivet ».

La contradiction est par ailleurs de mise dans les journaux ivoiriens alimentant la titrologie du jour, selon qu’ils soient proches du pouvoir au de l’opposition. Chaque titrologue se fera une nette opinion à travers les unes des journaux publiées à la suite de cet article. Pour donc mettre les pendules à l’heure, « Justin Koné Katinan explique les enjeux » dans les colonnes de Le Temps.

Ça bouillonne par ailleurs au PDCI, où la lutte de succession fait rage entre la vieille classe politique et la jeune génération. L’Inter fait à juste titre des « révélations sur les ambitions de Billon ». Le Nouveau Réveil, quotidien proche du parti d’Henri Konan Bédié revient sur le fléau de « l’orpaillage clandestin qui rattrape le régime RHDP ».

Le Patriote rétorque cependant en se faisant l’écho des propos de Ahoua N’Doli : « Avant Ouattara, la Côte d’Ivoire était défigurée… aujourd’hui, elle est belle et prospère. » Et pourtant, « La ville de Taï coupée du reste de la Côte d’Ivoire », selon Le Sursaut.

À l’UDPCI, le ton monte entre Albert Toikeusse Mabri et ses anciens compagnons de parti qui ont rejoint le RHDP. « Déli Mamadou livre des secrets d’État sur Mabri », apprend-on Le Matin. « Des jeunes du Tchologo disent non à Ouattara » en criant au « tribalisme ».

Le Jour Plus explique « comment l’abus d’alcool détruit le foie et conduit à la mort ». L’Expression fait des précisions sur « Comment bénéficier des bienfaits de la carte CMU ». « Des syndicats menacent de paralyser l’école », indique Dernière Heure.

La note sportive est donnée par le Rassemblement qui titre : « Enfin, les 17 membres du COCAN connus. » Pour la 4e journée comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, les Éléphants ont battu les Flammes de Malawi par 2 buts à 1.