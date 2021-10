Après l'enseignante violée à Bondoukou, un élève tué à Korhogo

La ville de Korhogo est secouée par l'assassinat de Coulibaly Yafiné, élève en première D1 au Lycée moderne de ladite localité. Ce meurtre a provoqué une grosse colère des élèves qui ont manifesté le lundi 11 octobre 2021 devant la préfecture.

Korhogo : L'assassinat d'un élève provoque une grosse colère

La vie de Coulibaly Yafiné a subitement pris fin le vendredi 8 octobre 2021. Cet élève en classe de première D1 au Lycée moderne de Korhogo a été lâchement assassiné à l'arme blanche par des individus qui voulaient lui dérober son téléphone portable. Ce jeune homme plein de vie a été arraché à l'affection de ses parents par la faute de personnes aux desseins lugubres. À la mort de Coulibaly Yafiné, ses camarades et amis du lycée moderne de Korhogo ont manifesté leur colère en prenant d'assaut la préfecture de la ville.

Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a rendu un hommage à l'élève tué en publiant sa photo sur son compte Twitter. Pour sa part, l'AGEECI (Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire) a présenté ses condoléances à l'ensemble des élèves du pays, particulièrement à ceux de Korhogo. Le bureau national de l'AGEECI, via sa section de Korhogo, a pris contact avec les autorités administratives locales afin d'avoir de plus amples détails. "N'ayant pas eu de suite favorable durant le weekend et aussi sous la pression des élèves qui, exaspérés, voulaient exprimer leur mécontentement, la section ordonna à son comité du Lycée Moderne de Korhogo d'orienter ceux-ci en suspendant les cours pour seulement ce jour du lundi 11 octobre 2021", apprend-on dans un communiqué.

Finalement, les premiers responsables de l'établissement scolaire se sont engagés à terminer la construction de la clôture du lycée et à assurer la sécurité au lycée moderne de Korhogo. Le meurtre de Coulibaly Yafiné intervient au lendemain du viol d'une institutrice en fonction à Bondoukou.