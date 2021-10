PAM : Cette incroyable nouvelle qui honore le chanteur The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye, connu sous le pseudonyme The Weeknd, né le 16 février 1990 à Toronto, voit son engagement aux côtés des personnes vulnérables récompensé.

The Weeknd, ambassadeur de l’ONU: La famille du PAM accueille le chanteur canadien

Le chanteur canadien, The Weeknd, est nommé nouvel Ambassadeur de bonne volonté du Programme alimentaire mondial (PAM), apprend-t-on de source proche de l’Agence des Nations-Unies.

En tant que fils d'immigrants éthiopiens au Canada, le conflit l'a profondément affecté et c'est ce qui l'a finalement poussé à approfondir sa relation avec le PAM, a expliqué The Weeknd.

« Notre partenariat est une extension authentique de tous nos efforts et intentions pour aider ceux qui sont dans le besoin et mettre fin à tant de souffrances », a déclaré l’artiste.

« Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies accomplit un travail urgent et important pour changer et sauver des vies au quotidien. Et je me sens passionné par la lutte contre la faim dans le monde et l'aide aux personnes dans le besoin », a-t-il déclaré, en acceptant ce rôle.

The Weeknd, qui détient le record du tube le plus longtemps classé aux États-Unis, est un défenseur passionné et un généreux supporter des causes humanitaires, ayant fait don de plus de 3 millions de dollars US à diverses organisations au cours de la dernière année.

Plus récemment, l'artiste éthiopien a fait don d'un million de dollars aux efforts de secours du PAM dans son pays d'origine, suite aux mois de violences meurtrières.

Le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, s’est dit « ravi » d'accueillir The Weeknd dans la famille du PAM. « Sa compassion et son engagement à aider les personnes les plus affamées du monde sont vraiment inspirants », a déclaré M. Beasley.

Le chef du PAM a par ailleurs rappelé que chaque soir, 811 millions de personnes se couchent le ventre vide, alors que 270 millions d'autres sont sur la voie de la famine.

« Ce n'est pas normal et nous devons nous exprimer et agir aujourd'hui pour sauver des vies », a dit M. Beasley, soulignant que tout le monde devait mettre la main à la pâte et rejoindre le mouvement contre la faim « pour éviter une catastrophe mondiale ».

« Qu'il se produise sur scène ou qu'il s'exprime sur la faim dans le monde, la voix de The Weeknd est puissante et inspirante, et n'a d'égal que son dévouement à aider les gens dans le monde entier. Nous sommes honorés qu'il ait rejoint notre mission. Il inspirera sans aucun doute la prochaine génération d'humanitaires dans la lutte pour qu'aucun homme, femme ou enfant ne se couche le ventre vide », s’est félicité pour sa part Barron Segar, chef du PAM aux États-Unis.

Selon le PAM, les records continus de palmarès, de ventes et de streaming, le fait d’être la tête d'affiche des plus grands festivals et stades du monde, y compris le Super Bowl de cette année, ainsi que sa personnalité publique toujours mystérieuse, font de The Weeknd « l'un des artistes les plus fascinants et les plus importants du 21e siècle ».

The Weeknd, connu pour ses tubes tels que « Starboy » et « Take My Breath », rejoint une liste internationale d'ambassadeurs, dont Kate Hudson et Michael Kors, qui prêtent leur voix pour soutenir la mission du PAM visant à éliminer la faim à l'échelle planétaire.

L'agence onusienne fournit une aide alimentaire vitale à plus de 100 millions de personnes dans 80 pays.