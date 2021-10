Guinée : Sékouba Konaté et 44 généraux mis à la retraite par la junte

Le colonel Mamady Doumbouya, homme fort de la junte en Guinée, a mis à la retraite forcée 42 généraux et 2 amiraux jugés proches d'Alpha Condé, qu'il a renversé le 5 septembre dernier.

Guinée : Passeports diplomatiques et véhicules neufs pour les officiers généraux mis à la retraite

Un décret du président du Conseil national de rassemblement pour le développement (CNRD), la junte au pouvoir, lu mardi soir sur la télévision publique, annonce que "42 généraux et 2 amiraux de l'armée guinéenne sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite".

Parmi les officiers généraux mis à la retraite figurent l’ancien président de la transition de 2010, le général Sékouba Konaté, le général Namory Traoré (ancien chef d’état-major général des armées), le général Ibrahima Baldé (ancien haut commandant de la gendarmerie nationale), le général Bouréma Condé (ancien ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation), le général Mathurin Bangoura (ancien gouverneur de Conakry), le général Rémy Lamah (ancien ministre de la Santé), etc.

L’article 2 du décret a par ailleurs précisé que, conformément au statut général et particulier des officiers, les généraux mis à la retraite ont droit à un passeport diplomatique, ainsi que leurs conjointes, un véhicule neuf non renouvelable, une dotation mensuelle en carburant et la gratuité des soins de santé.

Aucune explication officielle n'a été donnée à cette décision de la junte dirigée par le colonel Mamady Doumbouya.

Plus de 25 de ces ex-dignitaires mis à la retraite sont nommés membres du Conseil supérieur de la défense, une institution consultative sur les problèmes de sécurité nationale, selon un autre décret lu mardi soir sur la télévision publique.

Ces changements dans l'armée interviennent une semaine après la nomination de Mohamed Béavogui, 68 ans, au poste de Premier ministre de transition.

M. Béavogui, ancien sous-secrétaire général des Nations unies, est une personnalité éloignée de la politique intérieure et peu suspecte de participation aux querelles intestines des dernières années.