Tiburce Koffi charge le PPA-CI: «Gbagbo n'est pas un panafricaniste »

Tiburce Koffi s’est invité dans le congrès de création du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI), le nouveau parti politique de l’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo. Toujours critique contre l’époux de Simone Ehivet, Tiburce Koffi dénonce un populisme désuet du président du PPA-CI.

Tiburce Koffi parle du prétendu « panafricanisme » de Gbagbo et le désavoue

"Ils ne savent pas ce que signifie le mot panafricanisme. Ils en parlent comme ça, sans doute parce que ça sonne bien. M. Gbagbo est un ultra nationaliste et non un panafricaniste. Rien que dans la sous-région africaine, la Côte d'Ivoire n'avait plus d'alliés, sous son règne. AUCUN pays africain n'a vraiment épousé sa querelle. La résolution autorisant les frappes françaises sur le Palais a été votée à l'unanimité du Conseil de Sécurité de l'ONU. C'est tout dire. Qu'est-ce que ce dirigeant qui prétendait mener un combat panafricaniste auquel ne se sentait concerné AUCUN Africain ? Et puis, M. Gbagbo a été élu par les Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire et non pour l'Afrique.

Quel Africain lui a-t-il dit qu'il a des problèmes avec la France ? En quoi est-ce que vos histoires de françafrique concernent le Nigeria (1ère puissance d'Afrique de l'ouest), le Ghana, le Liberia, la Sierra Leone, la Mauritanie, le Maroc, l'Éthiopie, le Botswana, etc. ? Le populisme a toujours été une ligne d'extrême-droite : propagandiste, xénophobe, démagogue. Panafricanisme ! N'importe quoi ! Voilà un homme qui n'a pas été capable d'assurer la sécurité d'un pays ; et c'est pour l'Afrique (53 États) qu'il veut mener un combat ? Vraiment n'importe quoi ! Avant de chercher à nettoyer la cour du voisin, commence par nettoyer ta propre chambre."

Tiburce Jules Koffi