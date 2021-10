Présidentielle 2025 : Comment Bédié entend reconquérir le pouvoir

Henri Konan Bédié a déjà le regard tourné en direction de la présidentielle 2025. Le patron du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) affûte ses armes pour la reconquête du pouvoir, perdu le 24 décembre 1999 à la suite d'un coup d'État.

Présidentielle 2025 : Bédié et le PDCI en ordre de bataille

À quatre ans de la présidentielle 2025, Henri Konan Bédié est loin de se tourner les pouces. L'ancien chef d'État ivoirien a commencé à mobiliser ses troupes pour la prochaine élection ivoirienne. À l'occasion des activités du 75e anniversaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le "sphinx" de Daoukro a annoncé de grandes actions visant à redynamiser la plus vieille formation politique du pays.

Ainsi, le successeur de feu Félix Houphouët-Boigny a-t-il affirmé que le secrétariat exécutif de son parti politique sera très bientôt réaménagé afin de mieux répondre aux besoins du moment. "Je procéderai à un réaménagement du secrétariat exécutif pour mieux adapter ses missions à la nouvelle organisation qui se met progressivement en place", a dit M. Bédié au terme du 3e Colloque du Pdci, marquant la clôture des activités de l'an 75 du parti-", a déclaré Henri Konan Bédié à quatre ans de la présidentielle 2025.

Par ailleurs, l'ancien allié politique d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a annoncé un bureau politique "dans la même dynamique". Selon "N'zuéba", cela répond à un souci de convoquer un congrès ordinaire courant 2022. Pour lui, ledit "congrès s’avère nécessaire pour insuffler un nouvel élan" au PDCI-RDA.

"Notre responsabilité individuelle et collective, la responsabilité du PDCI est grande pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos Communautés pour un vrai développement économique, social et culturel de notre Nation", a lâché le mentor de Maurice Kakou Guikahué en présence de ses partisans.

Comme on peut le voit, le PDCI, évincé du Palais de la présidence, est décidé à prendre sa revanche sur l'histoire en remportant la présidentielle 2025. Bédié l'a dit, "s’il est vrai que les grandes victoires sont le fruit d’une organisation et des ressources adéquates, il est aussi vrai que la détermination et la solidarité sont des facteurs clés du succès".