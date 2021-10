Région Agneby-Tiassa: Comment Assalé Tiémoko a "vendu" Dimba Pierre

Le député-maire Assalé Tiémoko a rendu un bel hommage au ministre Demba Pierre, le samedi dernier dans le village de Morokro.

Assalé Tiémoko: « Le produit Dimba Pierre que Morokro a consommé, est en train de guérir Morokro »

« Nous sommes réunis à l’honneur des femmes afin de les soutenir. Monsieur le ministre, c’est en 2018 que lorsque vous vous portiez candidat pour l’élection des conseillers régionaux de Côte d’Ivoire, alors que vous ne connaissiez pas bien la zone de Morokro, je vous ai dit en son temps de dormir tranquille parce que Morokro, c’est chez moi. Morokro va vous voter car je suis venu ici pour dire à mes parents que j’ai trouvé pour eux, une nouvelle personne, un nouvel espoir qui va accompagner Morokro à sortir de son sous-développement », s'est souvenu Assalé Tiémoko.

C’était lors de l’investiture de la présidente de la fédération des associations féminines de la sous-préfecture de Morokro, qui s’est tenue le samedi 17 octobre 2021, à Ahiroa, village situé à plus de 30km de l’autoroute du Nord dans le département de Tiassalé. Pour le député-maire de Tiassalé-Morokro, son rôle a été déterminant.

« J’ai parcouru tous les hameaux, partout j’ai dit aux parents : je vous envoie un nouveau produit. Ce produit là, il est bon. On va l’essayer et peut-être qu’il va nous guérir. Et, je pense aujourd’hui que le produit Dimba Pierre que Morokro a consommé, est en train de guérir Morokro », s’est-il réjouit, en présence de l’actuel ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, et de son collègue Charles Gnahoré, député de N’Douci-Gboloville.

« Aujourd’hui, on vous appelle monsieur le ministre. Mais hier, c’était le président du Conseil régional. Morokro a participé massivement à votre élection. Et vous savez que Morokro a joué un grand rôle dans cette élection là. Tiassalé, N’Douci ont joué un grand rôle dans cette élection là et aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir participé à votre élection. Nous sommes heureux de ce qu’après avoir été président du Conseil régional, aujourd’hui vous gérez un département extrêmement important pour notre pays. Celui de la santé. En tant que fils de Morokro, nous en sommes très fiers », a poursuivi le directeur général de L’éléphant déchainé.

« Les femmes de Morokro sont en train de comprendre que leur vote, leur voix sur votre personne, n’ont pas été perdus. Et que par leur acte, elles sont en train de convertir leurs voix en projet de développement pour elles-mêmes, pour sortir de la pauvreté… Nous savons que vous pouvez leur apporter ce coup de pouce qui va être déterminant afin qu’elles prennent conscience qu’elles doivent s’aider pour que Dieu vienne les aider. Et ce Dieu là pour Morokro, c’est vous. Venez nous aider, aidez nos femmes à sortir de la pauvreté…Chères populations de Morokro, je voudrais que vous comptiez sur votre fils Dimba Pierre et sur votre fils, Assalé Tiémoko », a appelé Assalé Tiémoko.

Tizié TO Bi

Correspondant regional