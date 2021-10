Affaire oeuvres de Dj Arafat: Ariel Sheney explique le cas Tina Glamour

Lors de la conférence de presse de lancement de Aossèh Musique Festival, jeudi, Ariel Sheney a été interrogé sur ses rapports avec Tina Glamour, la mère de son défunt mentor, Dj Arafat.

Ariel Sheney: ‘’Ne confondez pas la vie des réseaux sociaux et la vie réelle‘’

L’artiste Coupé décalé, Ariel Sheney s'est présenté, il y a quelques jours, à la conférence de presse organisée par la grand-mère de feu Dj Arafat, Dandi Lou Hélène, où il a adressé un message assez émouvant aux fans de son défunt mentor.

"C'est en partie grâce à Arafat Dj que je suis aujourd'hui l'artiste Ariel Sheney. Quel que soit ce qu'on pense ou on raconte à mon sujet, je continuerai toujours de pérenniser son œuvre afin que son œuvre puisse perdurer dans le temps. Tout compte fait, en studio, Arafat et moi nous n'étions que d'eux. Donc, personne ne pourra m'empêcher ni même me décourager de pérenniser les œuvres de Arafat'', a-t-il lancé tout en présentant ses excuses aux fans du défunt.

Cependant, force est de constater que Tina Glamour n’a pas apprécié les propos du "Petit nouchi d’Abobo". Et elle l’a fait savoir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

‘’Si, du vivant de mon fils, tu ne l'as pas aimé, ce n'est pas à sa mort que tu vas lui prouver ton amour. Ariel dit que personne ne peut l'empêcher de péreniser les œuvres de mon fils. Il ne peut pas le faire. Et il ne va pas le faire (…) Je suis la vice-présidente de la Fondation. J'ai donc aussi pouvoir de décision. Tant que je serai assise à la fondation, tu n'y mettras pas les pieds. Ariel, arrête de berner ma mère. Tu ne peux pas donner de procuration à la fondation. Si tu me considérais comme ta mère, tu m'aurais prévenue d'abord avant de sortir cette chanson de mon fils qui ne t’appartiens pas‘’, a martelé Tina Glamour.

Interrogé sur ses rapports avec Tina Glamour , Ariel Sheney a été très clair. "Ne confondez pas la vie des réseaux sociaux et la vie réelle. Maman Tina, c’est ma mère. Entre elle et moi, tout se passe bien. y a pas mouvement", a-t-il lancé lors du lancement de l'Aossèh Musique Festival.