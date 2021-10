Nommé conseiller spécial de Bédié : Voici la mission d' Akossi Bendjo

Noël Akossi Bendjo est le tout nouveau conseiller spécial d'Henri Konan Bédié. L'ancien maire du Plateau a été nommé par le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) le mercredi 20 octobre 2021.

PDCI : Akossi Bendjo chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale

La décision a été annoncée dans un communiqué publié le mercredi 20 octobre 2021. Il est mentionné que Noël Akossi Bendjo "est nommé conseiller spécial chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale du président du PDCI".

Il ne faut pas oublier qu' Akossi Bendjo est un fidèle lieutenant d'Henri Konan Bédié. Ancien maire du centre d'affaires Plateau, ce cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a connu l'exil politique. Pour en revenir aux faits, en 2018, le chef d'entreprise ivoirien se trouvait à Paris quand il a appris sa condamnation à 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 10 milliards de francs CFA.

Akossi Bendjo avait été jugé par contumace pour des faits de détournement de fonds et de graves déviations alors qu'il administrait la commune du Plateau. Il était également accusé de faux en écriture publique, et du détournement de fonds portant sur des milliards F CFA.

Finalement, après trois ans d'exil, Akossi Bendjo rentre en Côte d'Ivoire le samedi 3 juillet 2021. "Éloignés, mon épouse et moi de notre pays, de notre famille politique, mais surtout de notre maison commune, la Maison du parti qui nous ouvre aujourd’hui grandement les portes avec tant de chaleurs", a-t-il dit à son arrivée.

Ce proche de Bédié assure que malgré l'exil, il n'en veut pas au pouvoir d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Je suis rentré d’exil sans haine, sans vengeance, je suis rentré avec amour, tolérance, esprit de paix et de réconciliation", s'est-il exprimé.