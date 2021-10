Côte d'Ivoire: D'anciennes gloires féminines du sport ivoirien honorées

Le vendredi 22 octobre 2021, dans la salle de conférence de l'office national des sports, s'est tenue la première édition du Forum des anciennes gloires féminines du sport ivoirien, organisée par le comité des médias pour la promotion de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest.

D'anciennes gloires féminines du sport partagent leurs expériences

Lors de cette assise, les femmes qui ont marqué le sport ivoirien ont partagé leurs riches expériences avec de nombreuses jeunes athlètes présentes.

Mme Touré Mariam, directrice générale du sport de Masse et chargée du genre au ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, a animé une communication sur "la pratique du sport au féminin, quelle stratégie du ministère de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive ?".

Mme Touré Mariam a relevé qu'il y a encore peu de filles comme athlètes dans les fédérations sportives. Pour elle, la relève n'est pas assurée. '' Il faut que les présidents de fédérations intègrent les jeunes filles autant que les jeunes garçons. Les jeunes filles doivent exprimer le besoin aux parents de faire le sport. Ce sont des actions pratiques qui pourront changer la donne'', a-t-elle conseillé.

Mme N'a Aminata Fofana, Secrétaire général du comité national Olympique, a exposé sur la place de la femme dans la Promotion et le développement du sport en Côte d'Ivoire. L' ex-championne volleyeuse incite les jeunes filles à la pratique du sport. Elle a par ailleurs exhorté les femmes à occuper des places importantes dans les hautes instances de prises de décisions dans les fédérations.

Pour elle, les anciennes gloires féminines du sport ivoirien doivent se mettre en réseau pour faire évoluer les choses. Elle estime que les jeunes filles doivent oser. Toutes les anciennes gloires féminines du sport ivoirien présentes à la cérémonie ont toutes pris le plaisir de partager leurs riches expériences avec les jeunes filles présentes.

Le représentant du directeur général de l'Oissu a salué l'initiative du Compaao et Shalom Communication. Il a profité pour faire l'état des lieux de la présence des filles dans les compétitions Oissu. Il a ajouté que le directeur général tient à accompagner ces initiatives.

Le président de l'union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean Claude Coulibaly a promis d’inviter toutes les anciennes gloires féminines du sport ivoirien à la prochaine cérémonie d'Ebony en décembre prochain.

Joseph N'guessan, directeur général Adjoint de Shalom Group, co-organisateur de l'événement, a pris l'engagement de soutenir de telles initiatives qui mettent en lumière l'excellence.

Le président Anicet ZIO, président du comité des médias pour la promotion de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, a annoncé plusieurs autres activités dans les écoles. Ceci, pour donner l'occasion aux enfants sur les bancs, de s'inspirer des riches expériences des anciennes gloires féminines du sport ivoirie