Mossikro : La Fondation APB porte « secours et assistance » aux sinistrés

La fondation Action pour le bien a porté assistance aux familles sinistrées du drame survenu vendredi dernier à Mossikro, dans la commune d' Attécoubé, à la suite de la pluie torrentielle qui s’est abattue sur Abidjan.

Au moins 4 personnes ont perdu la vie à la suite de l’effondrement d’une clôture sur des maisons de fortune, à Mossikro lors de la forte pluie qui s’est abattue, vendredi 22 octobre dernier sur Abidjan. Le triste bilan dressé par les autorités fait également cas d’au moins 6 personnes blessées et 5 familles sans abris. C’est en soutien aux sinistrés de ce drame, que le président El Hadj Hassan Ismaïl, à la tête d’une délégation du bureau exécutif de la Fondation Action pour le bien (APB), s’est rendu le week-end dernier dans le quartier de Mossikro. L’objectif était pour le président Hassan Ismail et sa délégation, d’apporter «assistance et réconfort » aux victimes.

« Tout d’abord, c’est pour apporter assistance et réconfort. Aucun mot n’est assez fort pour décrire ou soutenir. C’est pourquoi, APB a décidé de venir voir ces personnes qui sont dans le désarroi total », a expliqué le président Hassan Ismaïl. Et d’ajouter : « Nous sommes conscients qu’ils sont dans le besoin, des besoins primaires même. Ce pourquoi, nous avons apporté de la nourriture, des vêtements et une somme d’argent pour leur permettre d’avoir un logement immédiat pour pouvoir dormir », a indiqué le président de l’Apb.

En retour, M. Georges Aka, a, au nom de ses camarades sinistrés, exprimé sa reconnaissance au donateur pour ce geste réconfortant. La Fondation Action pour le bien (APB), faut-il le souligner, est majoritairement composée de citoyens issus de la communauté ivoiro-libanaise. Selon son directeur exécutif Doho Guy Joris, l’organisation s’est assignée pour mission première, d’œuvrer au bien des populations les plus vulnérables. C’est à juste titre qu’il n'a éprouvé aucune difficulté à porter assistance aux sinistrés de Mossikro. « Lorsque nous avons appris le sinistre, il était important pour nous de venir porter assistance à nos frères et sœurs de Mossikro », a-t-il signalé.