Sierra Leone: Les joueuses de l' équipe de foot piègent leur entraîneur

En Sierra Leone, Abdulai Kaloga Bah a été suspendu de ses fonctions, après plusieurs Sms et enregistrements audio de joueuses de l'équipe féminine de football l’accusant de harcèlement.

Sierra Leone: L'entraîneur de l'équipe féminine de football, suspendu pour harcèlement

Abdulai Kaloga Bah n'assurera plus ses fonctions d'entraîneur de la sélection nationale féminine de football de Sierra Leone jusqu'à nouvel ordre. La fédération de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a annoncé ce lundi qu'elle le suspendait pour cause d'accusations de harcèlement et d'intimidations. Le sélectionneur a été écarté dans l'attente des résultats d'une enquête pour "faute professionnelle", a affirmé la Fédération sierra-léonaise de football (SLFA) dans un communiqué.

La Fédération a "reçu plusieurs SMS et enregistrements audio de joueuses" qui ont permis de mettre au jour un comportement fait de "harcèlement et d'intimidation", a déclaré à l'AFP Ibrahim Kamara, son porte-parole, sans donner plus de détails. La Fédération sierra-léonaise de football a nommé Hassan Malik Mansaray en tant qu'entraîneur intérimaire de l'équipe nationale féminine.