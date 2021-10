PPA-CI: Simone Ehivet refuse le poste de Gbagbo, Stéphane Kipré jubile

Simone Ehivet Gbagbo vient de refuser la proposition de son époux Laurent Gbagbo, d’intégrer le Conseil stratégique et politique (CSP) du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Les organes de direction du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA –CI), ont en effet été rendus publics ce lundi 25 octobre 2021. Le président du parti, Laurent Gbagbo, a pris une décision portant nomination d’un président exécutif du PPA-CI, ainsi que des membres du Conseil stratégique et politique (CSP). OULAYE Hubert Marc-Arthur a ainsi été nommé président exécutif du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire. Dépêché auprès de Simone Ehivet par Laurent Gbagbo afin de la convaincre d'intégrer le nouveau parti politique PPA-CI, Hubert Oulaye s’est vu opposé une fin de non recevoir de la part de l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, comme l’informe le communiqué ci-dessous de Me Habiba Touré, porte-parole de Laurent Gbagbo. A l’opposé, Stéphane Kipré, le gendre du couple Gbagbo, lui, se réjouit de sa nomination au sein du CSP.

Habiba Touré: « Madame Simone Ehivet Gbagbo a décliné la proposition »

(…) S’est tenu ce jour, un Point de Presse lors duquel il a été présenté les membres du Conseil Stratégique et Politique (CSP), et en particulier : Le Docteur ASSOA ADOU, Président du CSP ; Monsieur Hubert OULAYE, Président-Exécutif ; Monsieur DAMANA Pickass, Secrétaire Général. Le Président-Exécutif, Monsieur Hubert OULAYE n’a malheureusement pas pu assister, comme annoncé, au Point de Presse, dans la mesure où le Président Laurent GBAGBO l’avait chargé de proposer à Madame Simone EHIVET GBAGBO d’intégrer le Conseil Stratégique et Politique. Malheureusement, Madame Simone EHIVET GBAGBO a décliné la proposition, ce dont le Président Laurent GBAGBO, tout en regrettant cette décision, en a pris acte.

A la suite de ces nominations, le Président Laurent GBAGBO a demandé aux personnalités nommées de commencer à exécuter leur mission, à savoir : Pour le Conseil Stratégique et Politique de penser la stratégie globale du parti en appuyant le Président du Parti dans ses prises de décisions, et à veiller au respect des décisions prises ; Pour le Président Exécutif, d’administrer quotidiennement le Parti et de mettre à exécution les décisions prises par le Président et le CSP ; Pour le Secrétaire Général de se charger de l’implantation du Parti sur tout le territoire national et de la mobilisation des adhérents. Compte tenu de la volonté exprimée par le Président du Parti, de se mettre au travail sans délai, une fiche de mission sera remise à ces personnalités. Habiba TOURE Porte-Parole du Président GBAGBO

Stéphane Kipré: « Merci M. le président Gbagbo »

"Le président Laurent GBAGBO, président du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a procédé ce jour à des nominations. Je voudrais lui témoigner ma reconnaissance pour l'honneur qu'il me fait de siéger au Conseil Stratégique et Politique aux côtés d'illustres figures de la lutte pour le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire ,dont le Dr Assoa Adou, Président de cet organe et le Pr Dano Djedje, maître d'orchestre du congrès constitutif de notre parti. Qu'il me soit aussi permis d'adresser mes vives félicitations au Pr Hubert Oulaye, Président Exécutif ainsi qu'à mon ami et frère Damana Pickass, nouveau Secrétaire Général. Je n'oublie pas le Ministre Koné Katinan et Me Habiba Touré qui ont la lourde tâche de porter notre parole. C'est ensemble, soudés autour du Président Laurent GBAGBO que nous offrirons une nouvelle espérance politique à la Côte d'Ivoire". PSK